Vitória vence Guarani e se aproxima de retorno a elite do Brasileirão

Na noite deste domingo (15), o Barradão foi o palco do duelo entre Vitória e Guarani, confronto válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro Baiano levou a melhor e venceu por 2 a 0, Léo Gamalho e Wagner Leonardo marcaram para os donos da casa.

Os comandados de Léo Condé se isolaram de vez na ponta da tabela da segundona com 61 pontos conquistados. Em contrapartida, o Bugre segue na luta pelo acesso à Série A, atualmente os paulistas estão em 5º lugar com 54 pontos conquistados.

Autor do primeiro gol do embate, o zagueiro do Leão do Barra estava pendurado e foi amarelado na etapa inicial. Com isso, o camisa 4 está de fora do próximo compromisso do Vitória, pois cumprirá suspensão. Pelo lado do Guarani, o volante Matheus Bueno foi expulso com 23 minutos de jogo após reclamar com o juiz, portanto é baixa confirmada para Umberto Louzer no duelo seguinte dos paulistas.

Primeiro tempo pegado

A partida se iniciou com poucas chances criadas por ambas as equipes. Mas, aos 18 minutos, o Rubro-Negro abriu o marcador. Após boa jogada no campo ofensivo, o goleiro adversário cedeu um rebote em que a bola ficou viva no lado direito da área, Osvaldo aproveitou a oportunidade e apenas rolou para que Léo Gamalho fizesse 1 a 0 a favor do Vitória.

Mesmo com um jogador a menos em campo, o Guarani tratou de correr atrás do prejuízo. Com 41 minutos, o Bugre teve um escanteio a seu favor no flanco esquerdo. Matheus Barbosa foi acionado no primeiro pau, subiu mais que todo mundo e cabeceou em direção ao gol, porém a bola passou tirando tinta da meta defendida por Lucas Arcanjo.

Segundo tempo, tento relâmpago

Logo com três minutos, o Leão ampliou e fechou o caixão. Osvaldo novamente fez o passe para o gol, dessa vez em cobrança de escanteio o atacante mandou um cruzamento teleguiado para Wagner Leonardo que de cabeça estufou a rede, 2 a 0 para Rubro-Negro. Aos seis, Iury Castilho balançou o barbante, mas a jogada foi anulada por posição de impedimento do camisa 7.

Após o gol que decretou a vitória dos nordestinos, os times criaram chances para que o placar fosse mais recheado. Entretanto, nenhuma das oportunidades se transformou em gol, o Vitória apenas aguardou o apito final para comemorar seu 19º triunfo no campeonato.

De olho no calendário!

O Leão da Barra volta a atuar na sexta-feira (20), às 19h (horário de Brasília). O compromisso em questão será contra fora de casa, contra o Sampaio Corrêa. O Bugre joga no mesmo dia, porém às 21h30. O embate também é como visitante, o adversário da vez será o Mirassol.