Léo Condé avalia triunfo do Vitória: "Um dos nossos jogos mais consistentes"

Na noite deste domingo (15), o Vitória venceu o Guarani por 2 a 0 atuando em seu estádio, o Barradão. O confronto foi válido pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Léo Gamalho abriu o placar e Wagner Leonardo fechou o caixão.

Com o resultado positivo, o Rubro-Negro Baiano chegou a marca de 61 pontos somados no total, isolando-se na liderança da segundona, além de alcançar a marca de dez embates sem perder em casa. Após o apito final, Léo Condé, treinador do Leão da Barra, concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o jogo e o placar.

Wagner Leonardo, autor do segundo gol, estava pendurado e recebeu cartão amarelo ainda na primeira etapa. O zagueiro estava com a corda no pescoço há 14 jogos e enfim cumprirá suspensão,

Fala, professor!

"Um dos jogos mais consistentes da nossa equipe, tivemos o início muito forte, pressionando a equipe do Guarani para tirar a bola deles, dessa boa equipe do Guarani diga-se de passagem, muito bem treinada pelo Umberto Louzer, conseguimos marcar bem, fizemos um jogo com posse de bola muito bom, tanto pelo lado direito entra pelo lado esquerdo (...)"

"Os 30 minutos iniciais foi muito forte, depois acaba havendo um desgaste natural em razão da agressividade da nossa equipe, em algum momento acaba vindo o desgaste, nosso campo é um campo pesado. No segundo tempo, entramos muito forte para tentar definir o jogo logo, acho que a gente podia ter feito o terceiro (gol) que ficava mais tranquilo (...)".

"A nossa equipe conseguiu atingir um nível de maturidade muito grande jogando aqui no Barradão, eu falo muito isso com eles, porque a gente tem que ser agressivo, oferendo principalmente as equipes vindo jogar aqui a transição. Então, nossa equipe consegue jogar, marcar, mas com uma certa segurança ali atrás, principalmente por parte do zagueiro, dos laterais, dos volantes não abdicam do ataque, então assim os jogadores têm cumprido isso arrisca o aspecto coletivo (...)".

O treinador comentou sobre a ausência confirmada do defensor Wagner Leonardo. "Em relação ao Wagner Leonardo recebeu o terceiro, demorou até pela posição, um dos grandes destaques da competição, um jogador que joga limpo na bola o tempo inteiro, acho até que foi deslocado no lance, mas enfim, temos outros bons zagueiros no elenco, João Vitor, Ian, Marco Antônio, estamos bem, é uma posição que a gente está bem servido (...)".

Atenção no calendário, torcedor!

Na próxima sexta-feira (20), o Vitória retorna a campo para enfrentar o Sampaio Corrêa, fora de casa. Em caso de triunfo, a tão sonhada volta para a Série A ficará mais próxima.