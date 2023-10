Botafogo e Lúcio Flávio: o que muda com o quarto técnico alvinegro na temporada?

Com 12 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, o Botafogo está mais perto de encerrar um jejum de 28 anos. A última vez que o clube foi campeão brasileiro foi em 1995, com Túlio Maravilha e companhia. Agora em 2023, a Estrela Solitária tem nove pontos de vantagem para o vice-líder Red Bull Bragantino e um total de 17 vitórias em 26 jogos.

Contudo, o ano do Fogão está sendo bem conturbado em relação aos seus treinadores. A equipe carioca começou o ano com o português Luis Castro no comando. Apesar de ter feito um péssimo campeonato carioca, que terminou com a não classificação para as semifinais, o Botafogo deslanchou no Brasileirão. Confira os números de Luis Castro:

39 partidas no ano: 25 vitórias, 7 empates e 7 derrotas. Aproveitamento de 70,1%.

Ao todo o português fez 81 jogos: 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Aproveitamento de 56,79%.

A última partida do treinador foi contra o Magallanes, do Chile, pela Copa Sul-Americana. Na época, o Botafogo liderava o Campeonato Brasileiro com sete pontos vantagem para o segundo colocado Grêmio, após 12 rodadas disputadas. Luís Castro se despediu do Fogão para treinar o Al-Nassr, da Arábia Saudita, time do conterrâneo Cristiano Ronaldo.

Mudança de planejamento

Após saída de Castro, o Botafogo teve o comando de Cláudio Caçapa, um técnico interino que caiu nas graças da torcida botafoguense. O motiva da euforia dos torcedores foi o desempenho do time com Caçapa. Ele comandou os alvinegros em 4 partidas e venceu todas. Foram oito gols marcados e nenhum sofrido, a Estrela Solitária voava em campo. Por curiosidade, todas as vitórias foram por 2 a 0, incluindo um clássico contra o Vasco e um confronto direto contra o Grêmio em Porto Alegre.

Mesmo com esse aproveitamento de 100%, John Textor decidiu mudar e contratou outro técnico português. O nome da vez era de Bruno Lage. Muita experiência europeia e vinha de um trabalho na Premier League, mais especificamente no Wolverhampton. A empolgação dos torcedores virou desconfiança. A equipe parecia que tinha perdido o brilho e jogava mal. Foram 16 jogos de Lage à frente do Botafogo, com cinco vitórias, sete empates e quatro derrotas.

Ironicamente, Bruno Lage teve um início melhor comparado com Luis Castro. Nas primeiras 9 partidas foram 3 vitórias e 6 empates. O que complicou a vida de Lage foram as 4 derrotas consecutivas, sendo uma eliminação precoce na Sul-Americana e outra para o rival Flamengo, em que ele deu uma entrevista muito polêmica após o jogo, na qual colocou o cargo à disposição. Lage saiu com 42% de aproveitamento.

Chegada de Lúcio Flávio muda clima no Botafogo

Textor percebeu a mudança de panorama do time e da torcida, que vaiou os jogadores no final da partida contra o Goiás na última partida sob o comando de Lage. O norte-americano demitiu o português e deixou Lúcio Flávio interinamente. A resposta veio rápida, vitória convincente contra o Fluminense no Maracanã por 2 a 0 e Lúcio Flávio foi mantido no cargo até o final do Brasileirão.

Agora o que resta saber é se o Botafogo manterá o futebol praticado, pois a diferença para o vice é muito grande e faltam poucas rodadas para o término da competição.