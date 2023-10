Goiás aposta em retranca contra o São Paulo para voltar a somar pontos

O sufocado Goiás terá uma partida de "seis" pontos contos contra o São Paulo, nesta quarta-feira (18) pela 27ª rodada, às 21h30 no Hailé Pinheiro, a famosa Serrinha.

Sem vencer há sete rodadas e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Goiás precisa da vitória. O time esmeraldino é o 18º, com 27 pontos. O adversário já tem vaga garantida na Conmebol Libertadores do ano que vem e tem situação tranquila na tabela da Série A.

Os pontos fortes da equipe Esmeraldina

O ponto mais forte do time da casa é justamente conhecer o campo. Por jogar desde o início da pandemia na Serrinha, o Goias começa a colher melhores frutos. Com um estádio de menor capacidade de público a torcida está menos numerosa, porém mais fervorosa e condensada tendo assim uma unidade. Com a Serrinha sendo menor que o Serra Dourada em público e nas medidas de campo e tendo a torcida mais próxima ao gramado empurrando o time. Para os jogadores as medidas menores facilitam as jogadas.

Outro ponto forte do time é contar com um técnico promissor e estrangeiro que trás consigo uma nova escola de jogo. Armando Evangelista, de 49 anos, portanto um técnico novo chegou para melhorar a equipe esmeraldina e, por enquanto, tem tido mais empates do que derrotas ou vitórias. Com isso, a equipe vai somando pontos. Agora busca melhorar ainda mais o sistema defensivo que vem sendo muito vazado. Desse modo, vem treinando a defesa para que possa adotar modelos de jogo mais reativos e ter um contra ataque mortal. Olho na defesa!

Pontos fracos do time da Serrinha

De pontos negativos, os esmeraldinos tem muitos. A começar por ser a sexta defesa mais vazada da competição e o terceiro pior ataque com apenas 25 gols marcados sendo quatro deles na última rodada contra o Bahia. O time ainda trabalha para conseguir achar seu melhor esquema tático e se manter na primeira divisão conquistando o maior número de pontos possíveis faltando 12 jogos.

Além disso, ainda tem a questão da SAF. O clube ainda não se resolveu quanto a isto e trabalha por fora para encontrar um jeito de se tornar uma empresa para ter maior aporte financeiro e, com isso, montar equipes melhores e que possam brigar por permanencias consecutivas na Série A. Mesmo com várias contratações promissoras, o Goiás sofre para ter um sistema de jogo que torne a equipe mais homogenia e possa conquistar pontos.

O que o Tricolor deve fazer para vencer a equipe do Centro-oeste

​​​​​​​O São Paulo pode explorar dessa maneira um controle de posse de bola produtivo buscando ser mais vertical e fazer o gol. Se der espaços, o time esmeraldino pode em um contra-atque marcar um gol. As triangulações entre Nestor, Luciano e Lucas ou até mesmo com Rato devem ser exploradas para que o time não tenha chances de perder. Uma marcação mais de pressão na saída de bola pode ser ótima para que o Goias não tenha chance de sair tocando em um possível contra-ataque.