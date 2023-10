Palmeiras e PUMA lançam camisa especial em campanhas de Outubro Rosa e Novembro Azul

Na tarde da última segunda-feira (16), Palmeiras e a PUMA anunciaram um uniforme especial pela campanha ao tratamento de câncer que ocorrem especificamente nos meses de outubro e novembro. Todos os uniformes serão leiloados e a arrecadação será irá para o Hospital A.C. Camargo Câncer Center.

O Verdão irá usar a camisa no jogo contra o Atlético-MG, nesta quinta-feira (19), pelo Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque.

Em campanha de conscientização contra o câncer de mama e de próstata, o uniforme branco utilizado pelos goleiros contará com tons de rosa, bem como azul. Além disso, o modelo utilizado pelos jogadores do Verdão também contará com estas cores. A novidade teve divulgação feira pela presidente Leila Pereira, junto com representantes da PUMA e do Hospital AC Camargo.

Sebastián Diaz, presidente da PUMA Brasil ressaltou a importância da criação dessa nova camiseta;

"Este é um dos uniformes mais cheios de propósito que criamos desde o início da parceria entre Palmeiras e PUMA. Vestir a camisa de uma causa tão necessária, juntamente com o clube, é extremamente gratificante, significativo e histórico para a marca."

Dr. Victor Piana Andrade, Diretor Geral do A.C. Camargo deixou claro sua satisfação com a nova camapanha;

"O câncer ainda mata 10 milhões de pessoas anualmente, este cenário poderia ser muito diferente se tivéssemos hábitos mais saudáveis e a rotina de fazer os exames de rastreamento. Agradeço a PUMA e ao Palmeiras por se juntarem ao A.C. Camargo nesta ação de conscientização de todos para pensar no câncer antes de ter um. Isto é o que chamamos de saúde oncológica."

As camisas não serão comercializadas pelo Palmeiras

O Palmeiras não venderá esse uniforme em suas lojas. As camisas irão para leilão a partir do dia 1º de novembro. Por fim, os torcedores que ganharem o leilão terão o direito de retirar a camisa na Academia de Futebol ou receber em casa, além de fazer uma visita guiada pelo CT.