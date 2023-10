Santos e Bragantino têm retrospecto equilibrado no Brasileirão

O Santos encara nesta quinta-feira (19), às 20h (horário de Brasília), o RB Bragantino pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Nos últimos três jogos envolvendo as equipes, houve um grande equilíbrio. Um empate e uma vitória de 2 a 0 para cada lado.

As duas equipes só se enfrentaram uma vez esse ano e foi no primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o Peixe perdeu para o Massa Bruta por 2 a 0 em Bragança Paulista. Agora no segundo turno, o Santos quer dar o troco jogando em casa e com a torcida a seu favor.

Na história do confronto, o Santos leva a melhor sobre o Red Bull Bragantino. No total, foram 47 duelos entre as equipes, sendo 22 vitórias para o time Alvinegro, 16 empates e consequentemente 9 vitórias para o Toro Loko.

Desde 2020, ano em que o RB Bragantino voltou para a elite do futebol brasileiro, foram nove confrontos, sendo seis empates, duas vitórias do Santos e apenas uma vitória do time do interior de São Paulo.

Duelos entre as equipes paulistas desde 2020:

- 2020

• Santos 0 x 0 Bragantino – Campeonato Paulista – Vila Belmiro

• Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

• Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Nabi Abi Chedid

- 2021

• Santos 1 x 1 Bragantino – Campeonato Paulista – Nabi Abi Chedid

• Santos 2 x 2 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Nabi Abi Chedid

• Santos 2 x 0 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

- 2022

• Santos 2 x 2 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Vila Belmiro

• Santos 2 x 0 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Nabi Abi Chedid

- 2023

• Santos 0 x 2 Bragantino – Campeonato Brasileiro – Nabi Abi Chedid