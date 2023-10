Fora de casa, Atlético-MG busca fim de incômodo tabu contra o Palmeiras

Depois da pausa da data FIFA, o Atlético-MG volta a campo pelo Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira (19), às 19h, para enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque. De olho em uma vaga para a Libertadores, o clube mineiro busca fechar a rodada no G-6.

Em nono lugar com 40 pontos, o Galo pode diminuir a distância em relação ao alviverde em um ponto. Atualmente, o time palmeirense ocupa a quarta posição, com 44 pontos conquistados.

Na última rodada, o tropeço em casa diante do Coritiba interrompeu uma sequência de quatro vitórias e um empate. Agora, o alvinegro tem pela frente um tabu de sete anos diante do próximo adversário.

Gol do “general” garantiu o último triunfo em São Paulo

No Brasileirão de 2016, o Galo levou a melhor diante do Palmeiras em pleno Allianz Parque. Comandado por Marcelo Oliveira, o time mineiro venceu o alviverde por 1 a 0, com gol marcado pelo volante Leandro Donizete.

O resultado ampliou na época a série sem derrotas contra o clube paulista para 10 partidas. A invencibilidade, que iniciou em 2011, durou até 2018, quando os palmeirenses venceram por 3 a 2, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

Alviverde é a “pedra no sapato” atleticano

De 2016 em diante, os dois clubes se enfrentaram em São Paulo nove vezes. O Palmeiras levou a melhor em duas oportunidades, e as outras sete partidas terminaram empatadas.

O duelo se intensificou nos últimos três anos com encontros decisivos. Além dos jogos pelo Brasileirão, Atlético-MG e Palmeiras se enfrentaram três vezes seguidas nos mata-matas da Libertadores, com o time paulista levando a melhor em todas as oportunidades.

Apesar de acirrados, os últimos cinco jogos entre os dois times no Allianz Parque terminaram em igualdade no placar, sendo quatro sem gols. Desses, três confrontos aconteceram pela competição sulamericana.

Por outro lado, um “trunfo” a favor do alvinegro é a invencibilidade diante do técnico Abel Ferreira. Desde que o treinador assumiu a equipe paulista em novembro de 2020, o português não derrotou o Galo jogando em casa.

Adversário em má fase

Outro ponto que pode beneficiar o Atlético-MG é a sequência negativa de resultados do Palmeiras. A equipe vem de eliminação na Libertadores diante do Boca Juniors e de uma série de três derrotas seguidas no Brasileirão.

Na última rodada, o alviverde perdeu o clássico para o Santos de virada por 2 a 1, e agora busca diante do Galo voltar ao caminho das vitórias. O último triunfo palmeirense foi no dia 15 de setembro, quando derrotou o Goiás por 1 a 0 em casa.

Apesar da má fase do adversário, o Palmeiras tem um bom aproveitamento em casa, com 72,2% de aproveitamento e apenas duas derrotas. O alvinegro, por outro lado, é o terceiro melhor visitante do campeonato, com 19 pontos conquistados fora de Belo Horizonte.