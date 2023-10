Grêmio e Athletico abrem 27ª rodada do Brasileirão em duelo direto por vaga na Libertadores

Na abertura da 27ª rodada do Brasileirão Série A nesta quarta-feira (18), Grêmio e Athletico-PR se enfrentam na Arena, em duelo direto na parte de cima da tabela do campeonato.

Ainda sonhando com possibilidades remotas de título, o Grêmio (44) tenta evitar maior distanciamento do Botafogo (55), que enfrentará o lanterna América-MG no Independência. Enquanto isso, o Athletico (41) busca somar três pontos fora de casa para tentar fechar a rodada dentro do G-4.

Grêmio adota silêncio após derrota para o Inter

O Grêmio chega para este confronto buscando recuperação no Brasileirão após derrota no Gre-Nal 440, resultado que deixou o tricolor três pontos mais distante do Botafogo, líder do campeonato.

Após deixar o Beira-Rio sem conceder entrevista coletiva, o técnico Renato Gaúcho adotou rotina de treinos fechados desde o seu retorno à Porto Alegre. O volante Carballo trata de lesão no púbis e provavelmente não será utilizado para o confronto contra o Athletico.

Existe também uma incerteza em relação à Villasanti, que serviu à seleção do Paraguai durante a Data Fifa. Com diversos desfalques, tudo indica que Renato Gaúcho manterá o esquema 3-5-2, com Bruno Alves ao lado de Kannemann e Geromel, Nathan no meio-campo e Galdino no ataque, ao lado de Suárez.

Provável escalação: Gabriel Grando; Geromel, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Pepê, Nathan, Cristaldo e Reinaldo; Galdino e Suárez.

Athletico terá o retorno do capitão Thiago Heleno

Do outro lado, o Athletico-PR também chega pressionado após empate diante do Red Bull Bragantino na última rodada, com protestos da torcida na Ligga Arena e gritos de "fora estagiário" para Wesley Carvalho.

O técnico interino poderá contar com o retorno importante do zagueiro e capitão Thiago Heleno após cumprir suspensão na 26ª rodada. Com isso, o técnico manterá o sistema de três zagueiros e poderá escalar o lateral-esquerdo Esquivel e o meia Zapelli, liberados após disputarem dois amistosos com a seleção olímpica da Argentina.

No lado direito, Canobbio é dúvida pois participou dos dois jogos pela seleção do Uruguai e pode não ter condições de jogo. Tudo indica que Kaique Rocha ocupará a posição no início da partida.

Provável escalação: Bento; Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha (Canobbio); Cuello, Erick, Fernandinho, Vitor Bueno, Zapelli e Esquivel; Pablo.