Apesar de lesão no joelho, Nino não deverá ser problema para a final da Libertadores

O zagueiro Nino sofreu uma entorse durante o treino da Seleção no último domingo (15). Após avaliação médica foi detectada uma torção leve no joelho, que vai tirar o jogador da partida desta quinta-feira (19) contra o Corinthians, pelo Brasileirão.



No entanto, para alívio da torcida do Fluminense, a previsão é de que o zagueiro seja liberado para atividades antes da final da Libertadores. Com isso, o jogador será titular no dia 4 de novembro contra o Boca Juniors.

Seis duplas de zaga diferentes

Sem seu capitão, Diniz já utilizou seis duplas de zagueiros diferentes. De todas as combinações que iniciaram os jogos nos quais Nino não participou, apenas uma delas ocorreu em três ocasiões: David Braz e Marlon.

As restantes duplas incluíram David Braz com Felipe Melo, David Braz com Manoel, David Braz com Vitor Mendes, Felipe Melo com Thiago Santos e Felipe Melo com Vitor Mendes.

Ausência que faz falta

Além das implicações técnicas e emocionais de não ter o zagueiro titular em ação, a ausência de Nino também se reflete nos resultados do Fluminense. Sem o camisa 33, o Flu conquistou três vitórias, empatou em dois jogos e sofreu três derrotas, resultando em um aproveitamento de 45,83%. Em contraste, nos jogos em que Nino esteve presente, a equipe obteve 62,59% dos pontos possíveis.

Além disso, o Fluminense tende a sofrer mais gols quando Nino não está em campo. Nas 49 partidas em que ele atuou até agora, a equipe sofreu 44 gols (uma média de 0,9 por jogo). Sem sua presença, em oito jogos, foram concedidos nove gols (uma média de 1,13 por partida).

Substituto contra o Corinthians

Como vem acontecendo quando um dos zagueiros titulares não joga, a tendência é que Marlon atue como titular ao lado de Felipe Melo. O zagueiro chegou no meio da temporada e tem oscilado em algumas partidas. No entanto, o jogador conta com a confiança do técnico Fernando Diniz para ser o substituto imediato na zaga tricolor.