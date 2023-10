Boca Juniors encaminha contratação definitiva de Merentiel

Em fevereiro deste ano (2023), Miguel Merentiel foi emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors. O atacante uruguaio foi contratado pelo Verdão ainda em 2022, mas, desde que chegou no clube, não conseguiu ter muitas oportunidades e ficou sem espaço no time de Abel Ferreira, que já contava com cinco jogadores para essa posição.

Com isso, o Palmeiras decidiu ouvir as propostas pelo atacante, que já havia recebido sondagens de alguns clubes do futebol brasileiro, como Bahia e Cruzeiro. Na América do sul, existia o interesse do Boca e do Colo-Colo. Dessa forma, a proposta dos argentinos foi a que mais agradou o atleta e a diretoria alviverde, sendo concretizado o acordo de um empréstimo até o fim da temporada, com o Boca Juniors tendo que arcar com 100% do salário do jogador.

Merentiel foi algoz do Palmeiras na Libertadores e deve seguir no Boca

Por outro lado, o vínculo não possuia nenhuma cláusula que impedisse o atacante de jogar contra seu próprio clube. Assim, atuou na semifinal da Libertadores contra o Palmeiras, sendo responsável pela assistência para o gol que garantiu o empate no Allianz Parque, levando a partida para os pênaltis. Merentiel é o artilheiro da equipe argentina na temporada, contando com 11 gols em 42 partidas.

Tendo em vista que o jogador uruguaio é um homem de confiança e peça importante na equipe do técnico Jorge Almirón, o Boca Juniors já comunicou que irá exercer a compra do atacante em definitivo, onde terá que desembolsar cerca de 15 milhões para tê-lo oficialmente em seu elenco.