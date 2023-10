Santos pode alcançar marca de quatro vitórias seguidas; isto não ocorre desde 2019

Na próxima quinta-feira (19), o Santos entrará em campo contra o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, às 20 horas no horário de Brasília. Caso o saia vencedor do confronto contra a equipe de Bragança Paulista, o Peixe alcançará a marca de quatro vitória seguidas, algo que não acontece desde o Brasileirão de 2019.

Comandado pelo técnico argentino Jorge Sampaoli na época, o alvinegro praiano terminou o campeonato na segunda colocação com 74 pontos conquistados, uma diferença de 26 pontos para o campeão Flamengo. Nesse Campeonato Brasileiro foi a última vez que o Santos conseguiu quatro vitórias consecutivas e 4 anos depois o time terá a chance de repetir o feito jogando diante de sua torcida.

2019 x 2023

Comparando as duas situações em questão, essa possível sequência de triunfos possui algumas semelhanças. Em 2019, o Peixe iniciou a série vencendo o Bahia na Vila e ganhou por 4 a 1 de um clube alvinegro carioca, com o quarto gol sendo marcado por Soteldo. As únicas diferença é que o Santos de 2023 ganhou dos baianos em Salvador (BA) e goleou pelo mesmo placar o time do Vasco da Gama, contudo a equipe de Sampaoli ganhou do outro alvinegro carioca, o Botafogo. Além disso as outros duas vítimas foram o Avaí e Goiás, ambos com o Peixão atuando fora de casa.

Na temporada atual, a equipe liderada por Marcelo Fernandes também venceu o Palmeiras, depois de quatro anos sem saber o que é triunfar diante dos palmeirenses. Justamente no Brasileirão de 2019 quando o Peixe fez 2 a 0 na Vila Belmiro com gols de Marinho e Gustavo Henrique. Agora a missão do Alvinegro Praiano é igualar a marca conquistada quatro anos atrás e será extremamente fundamental na luta contra o rebaixamento inédito do clube na história.

Atualmente o Santos ocupa a 15ª colocação com 30 pontos. Além da quebra do tabu, a vitória significaria mais um passo dado para fugir dessa região que incomoda e não condiz com a rica e gloriosa história do clube. O adversário em questão na noite de quinta-feira não será simples, pois o Red Bull Bragantino é o atual vice-líder da competição e vem de seis jogos sem perder, com quatro vitórias e dois empates.