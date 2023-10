Santos anuncia acordo com a Brax e irá receber cerca de R$ 98 milhões

Na tarde da última terça-feira (17), o Santos assinou com a Brax Sports Assets em um vínculo de quatro anos de contrato, com duração de 2025 até 2029. O Peixe agora faz parte dos 17 times que se juntaram à marca. A Brax é conhecida no cenário sul-americano por vender placas de publicidade ao redor do campo e apenas Corinthians, Palmeiras e Flamengo não possuem os direitos reservados pela empresa.

Só pela assinatura do contrato, o Santos receberá 25 milhões de reais que serão pagos em até 30 dias úteis após o acordo selado por ambas as partes (dia 17/10). Além disso o pagamento total pode chegar até R$ 98 milhões, já incluso as luvas e as parcelas anuais. A empresa também fechou recentemente com Botafogo, Vasco e Cruzeiro.

Após depositar o referencial das luvas, a Brax começará a pagar anualmente a partir de 2025 em um valor inicial de R$ 12 milhões com um aumento gradativo podendo chegar em até R$ 17 milhões no fim da proposta. No contrato, a marca garante a continuação do pagamento mesmo se as equipes forem rebaixadas de divisão no campeonato nacional. Confira uma tabela dos valores que o Peixão tem para receber:

ANO VALOR TIPO DE PAGAMENTO 2023 R$ 25.000.000 à vista 2025 R$ 12.000.000 Em parcelas mensais 2026 R$ 13.200.000 Em parcelas mensais 2027 R$ 14.520.000 Em parcelas mensais 2028 R$ 15.972.000 Em parcelas mensais 2029 R$ 17.569.200 Em parcelas mensais

Totalizando o aproximado de R$ 98 milhões.

Santos divulga acordo com a Brax. (Arte: Divulgação/Santos FC)

Por fim, confira a nota publicada pelo Santos FC:

“O Santos Futebol Clube firmou contrato com a Brax Sports Assets, empresa referência em marketing esportivo na América Latina, para a comercialização de placas publicitárias em jogos do Clube no Campeonato Brasileiro a partir de 2025. O vínculo terá duração de 2025 a 2029.

Com grande experiência no futebol brasileiro e um vasto relacionamento com os principais players sul-americanos, a Brax lidera o mercado na área de marketing esportivo no país e será uma importante parceira em prol da ampliação de receitas dos clubes.”