Andrés Rueda diz ter acertado 100% nas contratações do Santos na última janela

Em entrevista realizada na última terça-feira (17) ao canal De Olho no Peixe, o atual presidente do Santos, Andrés Rueda, respondeu algumas perguntas sobre o cotidiano do clube e principalmente sobre a saúde financeira do Alvinegro Praiano. Rueda assumiu o Peixão em 2021 e desde então é alvo de constantes críticas por parte da torcida. Neste ano de 2023 se tornou o ápice desses protestos devido a péssima temporada que o Peixe fez. O Santos foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista,, desclassificado ainda na fase de grupos na Copa Sul-americana, eliminado para o Bahia na Copa do Brasil e lutando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Confira algumas das respostas do presidente do time:

Finanças e contratações

"A vida é movida por prioridades. No início da nossa gestão era a situação financeira que o Santos se encontrava e o jeito que pegamos o clube. Não havia fluxo de caixa, os funcionários não tinham computadores, processos de trabalho, contas bloqueadas. Então nos dois primeiros anos foram de buscas incessantes para tirar o paciente da UTI. Eu tentava ajustar essa engrenagem financeira e conseguimos deixar o time em um estado bom, temos um financeiro que toca o dia a dia do clube com muita tranquilidade e um administrativo com muita qualidade. Agora o foco é o futebol.", comentou Andrés Rueda.

"Essa foi a primeira janela de transferências que nós tínhamos um pouco de dinheiro para gastar. Dividimos em quatro pilares para contratações: avaliação do técnico para as opções e indicações, a posição do diretor esportivo, scout e comitê de gestão. O problema que a gente sempre teve foi quando chegava no setor de finanças, pois não cabia no nosso bolso. O resultado agora foi diferente, trouxemos Jean Lucas, Morellos, Maxi Silvera e o próprio Pituca que já assinou o pré-acordo para temporada de 2024.", completou o presidente.

“Nessa janela, com um pouco mais de condição financeira, a gente conseguiu eu diria quase 100% de acerto nas contratações”, disse o presidente.

“Muitas dessas contratações vieram numa situação financeira favorável. A gente trouxe muitas apostas porque era o que cabia no bolso. Não tinha como. Quando faz assim, tem alguns acertos e alguns erros e o resultado final não estava no agrado, não estava mudando o perfil do time”, afirmou Rueda.

Mudanças na direção de futebol

O Santos na gestão Rueda teve diversas mudanças no cargo de Diretor de Futebol, ao ser questionado sobre isso ele respondeu: Repito mais uma vez, nenhuma decisão é tomada pelo presidente. "Nenhuma. Nem de contratação de jogador, nem de diretor esportivo. Nada. Nosso estatuto prevê um comitê de gestão para que todas as decisões sejam tomadas por votação e assim foi feito desde o início."

Comunicação

"Meu grande compromisso quando aceitei ser presidente do Santos foi tirar o clube da situação que se encontrava. Todos os balanços do clube estão com a gestão de transparência, todas as contratações estão com a comissão de scout. Eu fiz uma apresentação detalhada para o conselho deliberativo na qual mostrei, item por item, todos os números do Santos Futebol Clube apresentando tudo que envolve a parte administrativa. A nossa dívida era de R$ 630 milhões, a gente quitou R$ 430 milhões. Está aqui comprovado para quem quiser ver, centavo por centavo. Sabe quantas perguntas eu tive sobre isso? Nenhuma.", o presidente também foi perguntado sobre a parte de comunicação dele próprio dentro do clube.

Reeleição

Por fim, Andrés Rueda deixou claro suas intenções de futuro dentro do Peixe e se ele tentará se reeleger no cargo: Não tem chance alguma de reeleição. As pessoas estão mal acostumadas. O pessoal está perdendo o hábito de entender que o compromisso da chapa tem que seguir, obviamente têm situações que não serão cumpridas. Sofro até hoje com a receita da Vila Belmiro que é praticamente zero. A Vila nos dá um retorno de R$ 50 mil, no máximo 80 mil reais. (sobre apoio a outros candidatos) A parte política já é complicada, espero que o pessoal se entenda e faça suas campanhas dentro da normalidade, onde coloquem o Santos em primeiro lugar."