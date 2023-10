Santos prepara sua última parada do 'Santos do Mundo' no continente asiático

O projeto “Santos do Mundo” começou em 2022 com o propósito de realizar ações em diversos países e expandir sua marca, promovendo produtos do clube, serviço de streaming, NFTs, e-commerce, loja física, entre outros. Essa volta pelo mundo está chegando ao fim, e o último continente a ser visitado, será a Ásia.

Ásia



A primeira passagem do Santos no continente asiático, foi contra a seleção japonesa no ano de 1972, onde o time alvinegro ganhou por 3 a 0 e assim dava início a uma excursão que renderia ao Peixe o título da Fita Azul, ou a Taça dos invictos. Este campeonato proporcionou o maior público do estádio e também a quebra do protocolo do príncipe e da princesa do Japão na época, onde desceram até o gramado para saudar a equipe do Santos e em especial o Rei Pelé.

Previsão de lançamento



Segundo o jornalista Lucas Barros,, do Diário do Peixe, o lançamento do terceiro uniforme em homenagem à Ásia está previsto para o próximo (21).

Outros continentes que possuem relação com o Santos e que já foram feitos uniformes, são: Europa, África, América do Norte e América do Sul.

Europa



- Uniforme 1 e 2 de 2022.

Homenagem ao primeiro título mundial conquistado em cima do Benfica, em Portugal. Com um placar agregado de 8 a 4, sendo cinco gols do nosso eterno Rei Pelé.

África



- Uniforme 3 de 2022.

A camisa relembra um dos momentos mais marcantes da história do futebol mundial. No ano de 1969, Pelé e companhia pararam a Guerra de Biafra, para o povo nigeriano ver aquele incrível time do Santos jogar.

América do Norte



- Camisa Retrô de 2022.

Homenagem ao último jogo como profissional do Rei Pelé. Em 1977 foi promovido um amistoso entre o Santos e New York Cosmos (time que o Rei se aposentou), para marcar a despedida do maior jogador de todos os tempos. O Pelé jogou um tempo para cada lado e a partida acabou com a vitória do time estadunidense por 2 a 1.

América do Sul



- Uniforme 1 e 2 de 2023.

Essa camisa faz homenagem a incrível campanha do Santos no ano de 1963, onde conquistou três títulos no Brasil e um na Argentina. Os títulos são: