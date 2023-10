Brasil joga mal, é derrotado pelo Uruguai e perde invencibilidade de 37 jogos nas Eliminatórias

Na noite desta terça-feira (18), em partida válida pela quarta rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, realizada em Montevidéu, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0, com gols de Darwin Núñez e Nícolas De La Cruz.

Uma finalização e um gol

O confronto começou sem emoção, apenas com troca de passes pelo meio de campo e muitas faltas, resultando em cartões amarelos para os uruguaios. O Brasil tentou chegar pelas laterais com Vinícius Júnior e Rodrygo, mas não conseguiu acertar o último passe para tentar uma finalização ao gol.

Aos 41 minutos, a primeira finalização aconteceu, mas foi do lado do time mandante. Maximiliano Araújo fez uma boa jogada pela esquerda e cruzou para Darwin Núñez cabecear para o fundo do gol, abrindo o placar em Montevidéu.

Para piorar a situação da seleção brasileira, logo após sofrer o gol, Neymar tentou uma jogada individual no meio de campo e, após uma colisão, caiu com muitas dores no joelho esquerdo, sendo obrigado a sair de maca e ser substituído ainda na primeira etapa devido a uma possível lesão grave.

O camisa 10 deixou o campo para a entrada de Richarlison, mas a situação não mudou muito, e os jogadores foram para o intervalo com o placar de 1 a 0 a favor do Uruguai.

Controle uruguaio e vitória garantida

A seleção uruguaia continuou pressionando, e Valverde recebeu uma boa bola, arriscando um chute de longa distância, mas a bola foi por cima do gol. Aos 15 minutos, Gabriel Magalhães conseguiu subir mais alto que a defesa adversária e cabeceou para fora, marcando a primeira finalização brasileira no jogo.

O Brasil se lançou ao ataque em busca do empate. Rodrygo cobrou uma falta com força, e a bola explodiu no travessão de Rochet. Entretanto, foi o Uruguai quem marcou novamente, com Darwin ganhando uma disputa dentro da área e tocando para De La Cruz, que chutou para o gol, ampliando o placar e fazendo o estádio tremer.

David Neres, Guilherme Arana, Matheus Cunha e Raphael Veiga entraram para tentar alguma mudança no jogo, mas a partida terminou com a vitória dos donos da casa por 2 a 0.

Situação na tabela

Com essa vitória, o Uruguai ultrapassou o Brasil na tabela, ocupando a segunda posição com sete pontos, enquanto o Brasil caiu para a terceira posição com os mesmos sete pontos.

Próximos jogos

O Brasil volta a campo no dia 16 de novembro (quinta-feira) para enfrentar a Colômbia, fora de casa, às 21h. Por outro lado, o Uruguai enfrentará a Argentina no mesmo dia, no Monumental de Núñez, às 21h.