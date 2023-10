Ex-árbitro indica erros graves em anulação de gol do Sport contra Juventude pela Série B

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B se encerrou com polêmicas e muitas reclamações por parte do Sport. A equipe pernambucana ficou no empate com o Juventude por 2 a 2, em Caxias do Sul na última segunda-feira (16). No fim, o Leão marcou o terceiro com Edinho, mas foi anulado pela arbitragem, o que gerou toda confusão no pós-jogo.

De acordo com o ex-árbitro e consultor de arbitragem Paulo César de Oliveira, hoje comentarista do Grupo Globo, o gol do Sport foi mal anulado e o time comandado por Enderson Moreira tem razão em reclamar.

O lance aconteceu nos acréscimos do segundo tempo, quando Edinho ficou com o rebote dentro da área e finalizou para o fundo do gol. O árbitro de campo pegou falta no início e apitou antes do chute do rubro-negro.

"Após o arremesso, houve disputa entre Sabino e Zé Marcos. Na minha interpretação foi absolutamente normal, foi contato de jogo. Sabino não usou o braço nem fez carga desproporcional, portanto, não houve impacto suficiente para a queda do jogador do Juventude", analisou.

"O árbitro apitou e paralisou o jogo antes da finalização do Edinho. Houve uma sequência de decisões equivocadas. Primeiro porque ele indicou impedimento, mas não existe impedimento quando a bola vem de arremesso lateral."

"Outra decisão equivocada foi a mudança de sinalização para tiro livro direto. Conforme descrevi, a disputa foi normal, não houve falta. E o terceiro erro foi ter apitado antes de a bola entrar no gol. A recomendação nesse tipo de jogada é o árbitro esperar a jogada concluir para só depois indicar a sua decisão, possibilitando assim uma revisão do árbitro de vídeo. Portando o gol foi mal anulado e o Sport tem razão em sua reclamação", concluiu PC de Oliveira.

Com o resultado, o Sport ficou na segunda colocação do Campeonato Brasileiro da Série B, cinco atrás do líder Vitória, que tem 61 pontos. O Leão só volta a campo na próxima sexta-feira (20), contra a Chapecoense, na Ilha do Retiro, às 21h30 (horário de Brasília).