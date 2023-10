Dentro do Z-4, Vasco encara Fortaleza em São Januário lotado

Nesta quarta-feira (18), Vasco e Fortaleza se enfrentam pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h30, em São Januário, e como costume os ingressos foram esgotados em poucas horas, e a expectativa é de cerca de 20 mil torcedores presentes.

O Vasco não venceu nas últimas duas rodadas e tentará fazer valer o mando de campo para voltar a vencer no Brasileirão e sair da zona de rebaixamento, já que soma somente 27 pontos e ocupa no momento a 17ª colocação na tabela. Enquanto isso, o Fortaleza soma 42 pontos e está na sexta colocação, o time tentará se manter na parte de cima da tabela.

Em 17 jogos disputados entre Vasco e Fortaleza, a vantagem é do Cruzmaltino, que venceu sete, empatou seis e perdeu quatro para o Fortaleza. O time carioca, inclusive, nunca perdeu para o Leão do Pici no Rio de Janeiro. Nos últimos dois encontros entre os times, duas vitórias do Fortaleza, no Castelão, por 2 a 0 e 3 a 0.

Payet deve estar entre os titulares

O comandante Ramón Díaz provavelmente terá que promover algumas mudanças em sua equipe, já que Paulinho está suspenso e sem poder contar com Medel, que não voltou a tempo depois de defender o Chile nas Eliminatórias. Payet deve receber nova chance como titular.

Provável Escalação: Léo Jardim, Paulo Henrique (Puma Rodríguez), Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Marlon Gomes, Payet, Gabriel Pec e Vegetti.

Marinho fora

O Tricolor de Juan Pablo Vojvoda não vai contar com Marinho, que, apesar de ter viajado ao Rio de Janeiro, se recupera da lesão no joelho. Já Pedro Rocha retorna após meses de tratamento, após passar por uma cirurgia no joelho esquerdo em março e está apto a atuar pela equipe.

Provável escalação: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero.

Arbitragem

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA/PR)

Assistente 2: Maira Mastella Moreira (RS)

Quarto árbitro: Tarcizo Pinheiro Caetano (RJ)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)