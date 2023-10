Com grande festa da torcida, Bahia vence Internacional pelo Campeonato Brasileiro

Na noite desta quarta-feira (18), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu o Internacional em casa, por 1 a 0. Com gol de Biel ainda no primeiro tempo.

Grande festa e gol de Biel

Os times entraram com uma festa maravilhosa da torcida baiana. O jogo começou pegado e as duas defesas tiveram que trabalhar bastante com alguns ataques perigosos. Os atletas ficaram se estudando bastante.

Depois de bonita jogada no meio, a bola sobrou para Luiz Adriano que apareceu livre para abrir o placar, mas acabou pegando mal e mandou para longe do alvo desejado. Cauly levantou a torcida em uma cobrança de falta com maestria que estufou a rede pelo lado de fora, assustando o time gaúcho.

Até que aos 43 minutos o Bahia abriu o placar. Rezende achou Biel sem marcação na intermediária, dominou rápido, avançou pelo meio e finalizou com força no canto direito do goleiro que nada pode fazer, a bola só parou no fundo do gol, 1 a 0 para os mandantes.

O Inter se lançou ao ataque buscando o empate com Maurício, que encontrou Wanderson na entrada da grande área, chutou colocado mas tirou demais e mandou para linha de fundo. Assim os atletas foram para o intervalo com 1 a 0 para o tricolor baiano no placar.

VAR e trave em ação e resultado mantido

Os donos de casa voltaram com tudo e logo no início ampliaram com Thaciano que aproveitou falha defensiva, mas após o VAR analisar a linha em Rezende que estava avançado, o árbitro voltou atrás e marcou impedimento no início da jogada.

O Colorado buscava o empate empate de qualquer maneira e Alan Patrick na bola parada, encontrou o zagueiro Mercado sem marcação, que cabeceou sem chance para o goleiro, mas viu a bola explodir na trave direita.

O Esquadrão de aço chegou no contra ataque, Biel avançou livre pela esquerda e achou Cauly em boa posição no meio da área que chegou finalizando, mas Keiller fez um milagre com os pés e salvou o Internacional de ficar com um prejuízo ainda maior.

Thaciano chegou com perigo e balançou a rede outra vez, mas novamente foi marcado impedimento no lance e seu gol não valeu, seguindo com o 1 a 0. Para piorar a noite colorada, o atacante Lucca foi expulso por acertar um cotovelo em Vitor Hugo, ficando com um a menos até o final da partida.

O Bahia manteve o placar e segurou os gaúchos até o apito final, assim encerrando o confronto no 1 a 0 e três pontos importantes para os nordestinos.

Situação na tabela

Com este triunfo, o Bahia subiu para 13ª colocação com 31 pontos, enquanto o Inter fica logo acima na 12ª posição com 32 pontos na tabela.

Próximos compromissos

O time baiano volta à campo no próximo sábado (21), contra o Fortaleza em casa, às 18h30. Por outro lado, o Colorado encara o Santos no domingo (22), no Beira-Rio, às 16h.