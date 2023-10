Rogério Ceni elogia união da equipe após vitória contra Internacional: "Foi o destaque coletivo mais importante"

Na noite desta quarta-feira (18), o Bahia derrotou o Internacional por 1 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro,, com belo gol de Biel na Arena Fonte Nova. Buscando se distanciar o máximo da zona de rebaixamento, estando na 13ª posição com 31 pontos, apenas um ponto de distância do Z-4. Após término do duelo, o técnico Rogério Ceni concedeu sua entrevista coletiva

Análise da partida para Ceni

“A gente estava jogando em dois blocos no primeiro tempo. No segundo tempo nos aproximamos mais e criamos bem mais oportunidades de gol. No segundo tempo poderíamos ter feito o segundo e o terceiro gol. Detalhes pequenos de falta e impedimento. Time foi bem competitivo, bem postado, não sofreu gols. Acho que esse foi o destaque coletivo mais importante. Demoramos para entrar no primeiro tempo, mas fomos muito bem no segundo tempo. Gols anulados, chances criadas”.

"Eu acho que hoje ficou um time construído de maneira diferente. Deixou de ter velocidade para ter mais aproximação por dentro. Eu gosto mais desse estilo de jogo. O que melhoramos no segundo tempo foi a pressão na bola. Recuperamos mais rápido. Temos que aprender a gostar da bola. Só tem dois momentos no futebol, com e sem a bola. Então é melhor estar com a bola, estamos mais protegidos com ela. Temos que dar mais valor para a bola. A gente quer contra-atacar muito rápido às vezes. Temos que aprender a jogar com mais posse, mais aproximação. Acho que isso foi o que aconteceu de melhor hoje, principalmente no segundo tempo”.

Sobre treino na semana da data FIFA

"Quando você vence, o humor de todos melhora e fica mais fácil trabalhar. Facilita muito para um treinador poder ter o triunfo para trabalhar. Então foi uma chave que virou. Acho que isso ajudou muito a motivação de todos. Foi a melhor semana desde que eu cheguei aqui. Conseguimos fazer coisas novas, colocar mais ritmo no time”.

Ausência de Jacaré na equipe

"Falei antes do jogo. Se fala sobre ele sair, isso é uma questão da administração, não tem relação com a não participação dele. Somos 32 jogadores, nove vão ficar fora. Corta o coração deixar muitos fora, não só o Jacaré. Hoje foi uma opção, não tem nada disso de afastamento. Ele vai treinar normal, foi uma opção. Marcos Victor ficou fora, Diego Rosa ficou fora. A gente não consegue trazer todos. Mas são todos profissionais, estão trabalhando, Jacaré foi lá no CT hoje e treinou".

Próximo jogo

O Bahia volta à campo no próximo sábado (21), contra o Fortaleza em casa, às 18h30, pela 28ª rodada do Brasileirão.