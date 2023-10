Seca de gols! Cruzeiro tem o pior ataque dos times da Série A no ano

A escassez de gols é tão grande que além de ter o pior ataque entre os times da Série A neste ano, o Cruzeiro ainda possui o segundo pior ataque do Brasileirão com 24 gols, apenas o Internacional tem menos com apenas 23 gols. No total, a Raposa balançou as redes 39 vezes no ano, o segundo time que menos marcou é o Coritiba, penúltimo colocado do Brasileirão, que marcou 50 gols em 44 jogos.

Por outro lado, o Cruzeiro possui uma das melhores defesas do Brasil no ano, sofrendo apenas 36 gols em 40 jogos. No Campeonato Brasileiro,, o time mineiro tem a terceira melhor defesa, com apenas 22 gols sofridos, atrás apenas do Botafogo e do rival Atlético. Além disso, o Cabuloso é a equipe que mais empata na Série A, empatando 10 vezes, juntamente com Bragantino e Corinthians, sendo que cinco desses empates foram por 0 a 0.

Foto: Staff Images / Cruzeiro

Artilheiros do ano

No ano, o artilheiro do time é o atacante Bruno Rodrigues, com nove gols em 37 jogos, seguido por Gilberto, com 6 gols em 33 jogos, Wesley, com quatro gols em 37 jogos, Nikão e Felipe Machado fecham o top 5, com três gols cada em 23 e 35 jogos, respectivamente. O time celeste teve três centroavantes no ano: Gilberto, Henrique Dourado e Rafael Elias, e somados eles têm oito gols no ano. O que mais marcou é Gilberto, que balançou as redes seis vezes, Dourado e Rafael Elias marcaram um gol cada. Lembrando que o primeiro está afastado, o segundo foi dispensado e o terceiro está lesionado.

Mesmo com a escassez de gols, o torcedor do Cruzeiro acredita que, com a volta de Bruno Rodrigues, Matheus Pereira e a subida do atacante Fernando, que marcou mais de 20 gols no Sub-20, o clube possa melhorar os números de gols no ano. Na 27ª rodada, numa quinta-feira (19), a partir das 19h, a equipe de Zé Ricardo enfrentará o Flamengo no Mineirão.