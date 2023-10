Com a cabeça na final da Copa Libertadores, Fluminense enfrenta o Corinthians que precisa vencer para se afastar do Z-4

O Fluminense recebe o Corinthians nesta quinta-feira (19) em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola no gramado do Maracanã a partir das 21h30 (de Brasília). O jogo é um confronto entre duas grandes equipes do Brasil, porém, que vivem momentos diferentes na tabela. O tricolor das laranjeiras de olho na final da Libertadores precisa vencer o time paulista para voltar ao G4 e garantir assim uma vaga na competição internacional pela liga nacional e não depender unica e exclusivamente de título contra o Boca Juniors na final para ter o direito de jogar essa competição ano que vem. Pelo lado corintiano o time precisa vencer para se afastar do z-4 e sonhar com uma vaga na Copa Sudamericana.

Fluminense buscando seu título internacional e a vaga na Libertadores via Brasileiro

O volante André e o meia Jhon Arias estão liberados para voltar a defender o Fluminense. O primeiro atuou apenas 11 minutos com o Brasil. É praticamente certo que André será relacionado para enfrentar o Corinthians. Também é provável que entre em campo. Já o colombiano demanda mais cautela já que atuou por 185 minutos nos empates em 2 a 2 com o Uruguai e em 0 a 0 com o Equador. Como Arias se reapresentará mais desgastado e vindo de uma viagem longa, dificilmente ele será titular contra o Corinthians.

Já o zagueiro Nino será desfalque por conta de uma entorse no joelho esquerdo. Ele fará tratamento para atuar na final da Conmebol Libertadores, contra o Boca Juniors, da Argentina, no dia 4 de outubro, no Maracanã.

Provável escalação do Tricolor das Laranjeiras: Fábio; Samuel Xavier, Marlon, Felipe Melo e Marcelo; André (Martinelli), Alexsander e Ganso; Keno, John Kennedy (Arias) e Cano.

No lado carioca do jogo não tivemos uma coletiva ou alguma nota do técnico sobre o jogo, pois este estava comandando a Seleção brasileira em sua dupla jornada. Quem chegou a falar alguma coisa foi o Lateral Marcelo, porém foi muito mais palavras de carinho para seu amigo Neymar Jr. que se machucou na última partida das eliminatórias. ​​​​​​​"Com certeza você voltará mais forte".

Corinthians em busca de permanecer na série A para o ano que vem

O elenco iniciou as atividades do dia na parte interna do CT, com ativação e força na academia. Na sequência, no campo 4, o técnico Mano Menezes comandou um treino tático para fazer os últimos ajustes no time que enfrentará o Flu.

Mano promoveu um trabalho de bolas paradas ofensivas e defensivas antes de encerrar a atividade do dia. Alguns jogadores fizeram complementos de finalizações, cabeceios defensivos e cobranças de pênaltis.

O Timão terá três desfalques para a partida: o zagueiro Lucas Veríssimo, que levou o terceiro cartão amarelo no jogo diante do Flamengo; o meio-campista Gabriel Moscardo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito durante o treinamento; e o atacante Giovane, que segue em transição com a preparação física. Além deles, o goleiro Matheus Donelli e o meio-campista Biro estão com a Seleção Brasileira que disputará o Pan, em Santiago, no Chile.

O zagueiro Bruno Méndez e o meia Matías Rojas, que estavam com suas respectivas seleções durante a Data FIFA, não participaram do treino da manhã, mas estão relacionados para a partida e embarcam com a delegação para o Rio de Janeiro ainda na tarde desta quarta.

​​​​​​​No lado paulista do confronto, o técnico Mano chegou a falar o que pensa sobre seu trabalho a frente do clube com os jogadores. "O jogador precisa ir repetindo muito o que é o conteúdo que ele vai enfrentar no jogo. E agora estamos em um período de aquisição de comportamento e de padrão."