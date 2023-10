Goiás vence São Paulo e segue na briga contra rebaixamento

Na noite desta quarta-feira (18), o Goiás saiu vitorioso no duelo contra a equipe do São Paulo com um placar de 2 a 0. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo, incluindo um belo gol do lateral esquerdo Hugo e outro de Everton Morelli, que aproveitou uma falha na defesa do São Paulo para ampliar o placar.

Na segunda etapa, o plantel de Dorival jr teve amplo domínio da posse de bola, tentou encaixar diversas jogadas, mas acabou parando em uma defesa esmeraldina muito bem postada e não conseguiu reagir, confirmando a derrota tricolor.

Hugo faz gol antológico e Goiás complica o Tricolor Paulista

Foto: Divulgação/São Paulo

Na primeira etapa o amplo domínio foi dos donos da casa, os goianos entraram ao campo exalando vontade e disposição para vencer o atual campeão da Copa do Brasil. Logo aos 9 minutos, Guilherme Marques cobrou um escanteio venenoso que atravessou toda a grande área e chegou aos pés de Hugo. Com muita classe e perfeição, o lateral acertou um chute maravilhoso de primeira que foi "morrer" no ângulo direito do goleiro Rafael, sem chance de defesa, e o placar foi aberto para os mandantes.

Mesmo com o gol sofrido, a postura dos tricolores continuava a mesma, mantendo a posse de bola e realizando uma quantidade extremamente alta de passes, e muitos deles, errados. E esse foi o panorama durante quase todo o primeiro tempo. Chegando aos minutos finais, mais precisamente aos 49 minutos, um dos muitos passes errados trocados pelos paulistas, acabou gerando uma atrapalhada do meio-campista Alisson, que perdeu a bola no campo defensivo e Morelli viu o seu caminho livre para conduzir até a pequena área, e tocando no cantinho, sem chance para o Rafael, e ampliando para os donos da casa. O jogo estava praticamente liquidado.

Goianos administram o resultado e vencem o São Paulo

Foto: Divulgação/São Paulo

No segundo tempo, se havia alguma expectativa para que o desempenho dos visitantes fosse superior do que foi visto na primeira etapa, a frustração foi certa. Os jogadores comandados por Dorival mantiveram uma altíssima posse de bola, e trocando diversos passes, mas o futebol apresentado era de baixíssima qualidade, pecando sempre nos últimos passes e exigindo quase nada do goleiro adversário Tadeu. Já do lado dos esmeraldinos, a defesa passando máxima segurança, conseguindo anular absolutamente todos os ataques dos seus adversários, e aproveitando muito bem os contra-ataques cedidos pelo São Paulo. Chegando aos minutos finais, com o resultado da partida quase definido, houve uma faísca de reação do Tricolor do Morumbi, que realizou algumas substituições e assim dando um certo "sufoco".

Entretanto, o resultado não poderia ser outro, mesmo com todas alterações e a mudança parcial de sua postura no gramado, o jogo acabou como o previsto. O São Paulo não conseguiu marcar gols, e o Goiás aproveitou o momento para sonhar com um escape da zona de rebaixamento na próxima rodada.

Como ficaram na tabela?

O São Paulo, com mais uma derrota sofrida no Campeonato Brasileiro, acabou por manter seus 35 pontos conquistados no torneio, e atualmente ocupa a 11ª colocação.

O Goiás, por sua vez, pode encarar essa grande vitória em sua casa como um possível início de uma remontada. Os Esmeraldinos agora contam com 30 pontos somados na competição, estando empatado com a equipe do Vasco que possui os mesmos 30 e se encontra na primeira colocação acima do Z-4.

Situação preocupante

Foto: Divulgação/São Paulo

Se o cenário do Tricolor Paulista como visitante no Brasileirão 2023 já era preocupante antes deste rodada, agora a situação piorou mais um pouco. A equipe paulista continua sem vencer fora de casa no torneio, com menos de 20% de aproveitamento.

Próximos compromissos

O Tricolor de Dorival Jr volta aos gramados neste sábado (21), em que terá de enfrentar o terceiro colocado na tabela, Grêmio, com o jogo marcado para às 18h30, no Estádio do Morumbi, em duelo válido pela vigésima oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2023.

O Goiás volta ao campo no mesmo dia, porém tendo de enfrentar a equipe do Cuiabá, na Arena Pantanal, às 18h30.