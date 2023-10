Alberto Evangelista valoriza triunfo do Goiás e enaltece festa da torcida: "Foi fantástico"

Na Serrinha, o Goiás venceu o São Paulo por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (18). A equipe esmeraldina cumpriu perfeitamente a proposta pedida por seu treinador e depois de um longo jejum, garantiu mais 3 pontos no campeonato, respirando um pouco na briga contra o rebaixamento.

Após a vitória, o técnico Armando Evangelista concedeu entrevista coletiva. O português comentou sobre os próximos jogos e ressaltou a competitividade da equipe.

"Nosso propósito foi fazer do Goiás um time competitivo. Com a capacidade de poder entrar em todos os jogos e disputar os resultados, e parece que é isso que tem acontecido. Nos próximos dois jogos, queremos ser competitivos. A cada rodada que passa, menos oportunidades temos para somar pontos."

Evangelista também revelou que a jogada do gol foi ensaiada na véspera do confronto

"Essa jogada foi treinada ontem. São combinações que fazemos nas bolas paradas e que vão ao encontro da organização defensiva que o adversário tem. Pela organização defensiva do São Paulo, sabíamos que aquela bola poderia entrar pelo chão ou pelo ar. Sabendo da pancada que o Hugo pode dar na bola, treinamos isso ontem. A forma como o São Paulo defende nos levou a procurar soluções para encontrar espaços na área e finalizar."

O técnico esmeraldino terminou a coletiva enaltecendo a festa da torcida.

"Já durante a semana, a torcida esteve presente no CT. Foram para demonstrar que estão com a equipe, e hoje foi essa demonstração mesmo. Incansáveis. Foi fantástico a energia que passaram, nós precisamos disso mesmo, que toda gente esteja junto com a mesma energia. Precisamos que se transmita “o acreditar” para este grupo, que este grupo da forma trabalha e que se dedica, merece esse apoio porque tem uma entrega fantástica."

Com a vitória, o Goiás chegou a 30 pontos. No entanto, o clube permanece na zona da degola do Brasileirão porque os concorrentes diretos Bahia e Vasco também venceram. Na próxima rodada, o Verdão visita o Cuiabá, sábado, às 18h30, na Arena Pantanal.