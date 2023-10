Contra o São Paulo, Tadeu se tornou primeiro jogador da história a completar 100 jogos no Estádio da Serrinha

A noite da última quarta-feira (18), foi mais que especial para o goleiro Tadeu, do Goiás. No jogo contra o São Paulo, o capitão e jogador do atual elenco com o maior número de jogos pelo clube, alcançou uma marca inédita. Tadeu chegou aos 100 jogos no Estádio Hailé Pinheiro, popularmente conhecido como Serrinha e Casa do Verdão.

Após o jogo, em coletiva para recebimento de placa comemorativa pela marca, Tadeu celebrou o feito e exaltou a vitória sobre a equipe paulista.

“O mais importante é a vitória sempre, a equipe voltar a vencer aqui e voltar a vencer no campeonato, trazer aquilo que todo mundo esperava de nós, que o nosso torcedor tanto queria e nos apoiou a conquistar. Isso é o mais importante nessa noite. Fico feliz de atingir mais uma marca aqui. Para todo atleta, com certeza, é importante essas marcas individuais e comigo não é diferente, ainda mais aqui nesse clube que já estou há um bom tempo e que aprendi a respeitar e amar. Atingir mais uma marca individual para mim fica eternizado e muito mais feliz com os três pontos conquistados hoje”, disse.

Na partida contra o São Paulo, Tadeu chegou ao seu oitavo jogo sem sofrer gols no Brasileirão. Com a vitória, o Esmeraldino chegou aos 30 pontos. Tadeu avaliou a partida e destacou a força do elenco do Goiás.

“Hoje a equipe fez um grande jogo e fez um grande jogo porque se preparou muito em todos os aspectos. Mais uma vez aquele jogo do passado foi um jogo atípico e hoje a gente voltou a ser nossa equipe e fomos mais eficientes do que talvez estávamos sendo. Tivemos oportunidades, fizemos os gols e nós defendemos da maneira que a gente sempre se defende, muito compacta e o aspecto emocional fez a diferença para a gente se manter concentrado”, avaliou.

Tadeu destaca apoio da torcida em vitória contra o São Paulo

Na partida diante do São Paulo, a torcida do Goiás fez uma linda festa e demonstrou o apoio total aos jogadores, desde a saída na concentração até a chegada ao estádio e durante os 90 minutos. Tadeu destacou o apoio e a energia que a torcida passou para todos.

“O que o torcedor fez hoje mostra que todos que vestem essa camisa e amam esse clube são importantes e fundamentais para a nossa saída dessa situação incômoda. A força que vem deles, desde a nossa saída até o apito final do jogo e que se estendeu após a vitória, é o que todos nós precisamos”, concluiu.