Renato Gaúcho confirma má fase do Grêmio: "Nos últimos dois ou três jogos o time deu uma oscilada"

Nesta quarta-feira (18) o Grêmio foi derrotado de virada pelo placar de 2 a 1 jogando contra o Athletico na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O técnico Renato Portaluppi foi bastante questionado sobre a má fase enfrentada pelos gaúchos, mas também veio a tona o polêmico episódio pós Grenal onde ele não concedeu entrevista coletiva devido a uma viagem marcada para o Rio de Janeiro.

Renato fala sobre não ter dado entrevista após derrota no GreNal

"A única desculpa que devo é para a torcida. Já que você me perguntou sobre tudo isso, agora eu que te pergunto? Alguém aqui sabe da minha versão? O negócio de vocês é sempre fazer onda, a única coisa que vou falar sobre esse episódio é pedir desculpa ao torcedor. No mais o resto é resolvido internamente dentro do clube. Não há juiz no mundo que dá sentença sem ouvir os dois lados, mas vocês (imprensa) me julgaram, e condenaram então esse assunto já está morto.", comentou o técnico sobre não ter comparecido depois do Grenal.

Agora perguntado sobre a partida, Renato Gaúcho assume que o time está em oscilação e comenta: "Quem trabalha com futebol está sujeito a críticas e elogios, eu admito que nos últimos dois ou três jogos o time deu uma oscilada. Até porque desde o início do ano criou-se uma expectativa muito grande onde ninguém acreditava no nosso grupo. Muita gente da parte de vocês (imprensa) falaram que o Grêmio iria brigar para não cair, hoje no momento estamos em terceiro colocado e isso incomoda muitas pessoas. Nosso ano é muito bom. O Grêmio está sem dinheiro, mudou cerca de 60% da parte interna e veio da segunda divisão. Em nenhum momento brigamos para não cair. Mas precisamos melhorar."

"Talvez você tenha visto outro jogo. Não muito bem, mas mereceram a vitória (Athletico-PR). Enquanto estava 1 a 0 tivemos duas oportunidades de ampliar o placar e não matamos o jogo. Pecamos sim e precisamos matar os confrontos. O que me restou foi colocar uma equipe mais ofensiva, pois eu estava sem 5 volantes. Eu sabia que o adversário teria espaço, mas é o que eu pude fazer. O adversário jogou bem, mas o Grêmio também.", disse o treinador.

Renato fala sobre falha de Ferreirinha, mas sai em defesa do atacante

Portaluppi também foi questionado sobre a atual situação de Ferreirinha, ele comentou: "Sobre Juan (Iturbe) e Lucas (Besozzi), eles entregaram bastante no primeiro tempo. Eles vem treinando bem e mereciam uma oportunidade, mas fisicamente eles sentiram e não conseguiram voltar para marcar. O Ferreira faz parte do grupo do Grêmio e sempre busco dar oportunidade para todos. Hoje ele realmente não jogou tão bem assim, mas faz parte. Falhar todo mundo falha, o grupo é esse e vamos até o final do campeonato assim."

Para finalizar, o treinador respondeu uma pergunta sobre a arbitragem da partida, mas confessou que o juiz foi bem: "Hoje ele foi muito bem, quando fui questionar sobre a falta do Ferreirinha ele me disse que quando visse no replay veria que foi falta e realmente foi. Uma inversão de falta aqui, um cartão invertido ali faz parte e acontece em todos os jogos."