Castanheira admite pior momento do Palmeiras após derrota para o Atlético-MG: "estamos na pior fase"

Na noite desta quinta-feira (19), o Palmeiras recebeu, no Allianz Parque, a equipe do Atlético-MG, em duelo válido pela 27ª rodada do Brasileirão 2023.

Com um início de jogo apático, o Verdão saiu atrás no placar logo no primeiro minuto, com belo gol de Hulk e sofreu com bola na trave e boas oportunidades do Galo ainda antes dos 15, entretanto, a equipe foi se soltando aos poucos e mostrando seu futebol. Mesmo assim, a atuação não foi o suficiente para evitar a derrota por 2 a 0 em casa e os mineiros voltaram para casa com os três pontos na bagagem.

Em entrevista coletiva após o duelo diante dos mineiros, o auxiliar-técnico Vitor Castanheira, que substituiu Abel Ferreira à beira do gramado, suspenso pelo STJD, comentou admitiu que este é o pior momento do Palmeiras na era Abel e comentou sobre a influência da eliminação para o Boca Juniors, na semifinal da Conmebol LIbertadores, no desempenho atual da equipe.

"Vou começar por dizer que realmente não há como fugir, estamos na pior fase desde que chegamos ao Palmeiras. Temos que assumir isso. Queríamos muito estar na final da Libertadores, fizemos tudo, mas infelizmente não conseguimos. Falar de emocional, lógico que uma eliminação em uma meia final abala, e temos sentido isso".

"É um fato, está visível que a equipe não está com a fluidez e lucidez que já mostrou. Não há como esconder isso. Agora, temos que reverter a situação. Ponto. Como? Com trabalho? Não conheço outra forma. Os jogadores perceberem quem são, perceberem que não é o momento que queríamos, é um momento mau, temos que assumir. Ainda temos 11 jogos até o final, somos uma equipe de caráter e não há outra forma que não seja trabalho, acreditar no processo e no grupo. Só assim vamos sair desta situação", completou Castanheira.

Castanheira sai em defesa de Gabriel Menino e Rony

O auxiliar de Abel também comentou sobre a situação de atletas como Rony e Gabriel Menino, que foram duramente criticados pelo torcedor nos últimos jogos.

"Sabemos o que estes jogadores podem dar. Os próprios torcedores sabem o que estes jogadores já deram. É um momento difícil, os jogadores não estão num momento de confiança, é verdade, temos que assumir. Temos de olhar para o que acreditamos que eles nos dão, não é insistir. Quando escolhemos um 11, temos a convicção de que é o mais pronto para tentar ganhar o jogo. Quando o resultado não aparece, as decisões vão ser questionadas. Eu compreendo isso".

"Normalmente, quando não se ganha, quem não joga parece que às vezes faz grandes jogos, esta é a realidade (risos). As coisas não são assim que funcionam. Não olhamos para o processo desta maneira. Se olharmos o que estes jogadores já nos deram e mostraram, eles próprios conhecem que têm capacidade para dar mais, não tenho dúvidas. O momento não é bom, temos de refletir o que queremos fazer e trabalhar. Só com trabalho, dedicação, e estes jogadores fazem, só assim podemos sair desta situação", finalizou.

Ainda com Castanheira e João Martins no comando, o Palmeiras volta a campo neste domingo (22), às 18h30, no Estádio Couto Pereira. Na sequência, o Alviverde volta ao Allianz Parque para duelar diante do São Paulo, contando com o retorno do técnico Abel Ferreira.