Torcida do Palmeiras protesta e esconde marcas de Leila em bandeirão

Os torcedores do Palmeiras seguem com protestos contra a presidente Leila Pereira. Na noite desta quarta-feira (19), o Verdão enfrentou, em casa, o Atlético-MG e antes da bola rolar, a torcida alviverde protestou novamente contra sua diretoria.

Leila Pereira, presidente do clube, e Anderson Barros, diretor de futebol, novamente foram os alvos da torcida, que ecoou cânticos de "Ô, Leila, imcompetente, pegou o Palmeiras para brincar de presidente" e "Barros, c...., fora do Verdão".

Principal torcida organizada do clube, a Mancha Verde também protestou com um bandeirão em formato da camisa do clube. A torcida cobriu as logomarcas das empresas de Leila Pereira, Crefisa e FAM, que patrocinam e estampam a camisa do clube.

Os protestos contra a diretoria por parte da torcida serão feitos em todas as partidas do Palmeiras até o final da temporada. A principal torcida uniformizada do clube exige a demissão de Barros e quebrou qualquer tipo de relação institucional com a presidente do clube.

Antes da partida, Leila também foi tietada por alguns torcedores e chegou a distribuir fotos e autográfos para palmeirenses que estavam no setor Central Oeste. Com amndato válido até o fim de 2024, a atual presidente do clube já sinalizou publicamente o desejo de se manter no cargo. Leila deseja concorrer a reeleição para ser presidente por mais um triênio, que durará até o final de 2027.