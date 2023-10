São Paulo tem aproveitamento de rebaixado como visitante no Brasileirão

Nesta quarta-feira (19), a equipe do São Paulo saiu derrotado contra o Goiás no estádio da Serrinha por 2 a 0, com gols de Hugo e Morelli. O campeão da Copa do Brasil já conquistou todas as vagas em competições nacionais e internacionais que desejava e, no momento, pensa em apenas conseguir os 45 pontos para escapar da zona do rebaixamento no Brasileirão 2023.

Mas uma situação vêm deixando os torcedores muito descontentes é o baixíssimo aproveitamento da equipe em jogos disputados fora de casa, até o momento da competição (em 27 rodadas) a equipe paulista ainda não conquistou nenhuma vitória estando longe do Morumbi.

Aproveitamento como visitante

Foto: Divulgação/São Paulo

Como visitante no Campeonato Brasileiro 2023, o Tricolor disputou até o momento 13 partidas, com seis empates e sete derrotas, com um aproveitamento de 15,3%. O Tricolor tem a 19ª campanha como visitante, à frente apenas do América-MG, que conquistou apenas cinco pontos nas mesmas 13 oportunidades.

Tricolor se segura pelo aproveitamento como mandante

Foto: Divulgação/São Paulo

O grande fator que faz com que o São Paulo passe longe da zona do rebaixamento é o aproveitamento dentro do Morumbi. A equipe paulista conquistou 32 dos 42 pontos possíveis em 14 oportunidades, tendo conquistado nove vitórias, dois empates e três derrotas, com um aproveitamento de 76,19%.

Como dono da casa, o São Paulo tem a quarta melhor campanha entre as equipes da Série A, atrás apenas de Botafogo, Fluminense e Grêmio.

Sequência no Brasileirão

O Tricolor de Dorival Jr volta aos gramados neste sábado (21) diante do Grêmio, às 18h30, no estádio do Morumbi, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023.