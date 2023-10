“É muita pressão”, diz Ramón Díaz após vitória do Vasco sobre o Fortaleza

Em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite desta quarta-feira (18), o Vasco venceu o Fortaleza em São Januário. Payet fez seu primeiro gol com a camisa do Gigante da Colina e assim tirou o time carioca, provisoriamente, do Z-4.

Após a vitória, o Técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva e fez uma análise sobre o jogo. “Sabemos que seria uma partida muito difícil de jogar, porque é muita pressão, necessitávamos ganhar. Creio que foi merecido o triunfo, fizemos um grande primeiro tempo, com situações que poderiam ter sido melhor aproveitadas. No segundo tempo, se equilibrou e foi uma partida sofrida até o final, contente pelo triunfo”.

Sobre o Payet

“Muita pressão, ele (Payet) tem muita experiência e está melhorando dia a dia, está tendo o conhecimento do que é o futebol brasileiro, com muita dinâmica”, afirma Ramón Díaz, sobre o meio-campistas Payet.

O Clássico dos Milhões

O comandante do Vasco é questionado sobre como vai ser a preparação para o jogo contra o Flamengo:

“O tempo de recuperação é curto, vamos ter que fazer um trabalho muito tranquilo para ir preparado para esta partida tão importante, que também vai me dar a possibilidade de jogar no Maracanã. Mas esse triunfo, nos dar a possibilidade de fazer uma partida dura, vamos competir. Vamos fazer um grande clássico”.

Apoio da torcida

“Estádio e o público, transmitem uma pressão diferente, isso ajuda e transmite este espírito combativo, duro para competir”, afirmou o argentino.

Sequência

O Vasco volta a campo no próximo domingo (22), para enfrentar o Flamengo no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16h (horário de Brasília).