Fase final no Olímpico e no Serra Dourada, 39 comunidades, dois mil participantes, e categorias feminina e masculina; conheça a Copa Quilombola

Neste fim de semana, em Goiânia, acontece a fase final da Copa Quilombola, evento organizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel) e do Goiás Social. Os jogos vão acontecer no Estádio Olímpico e no Serra Dourada.

A competição que envolve todas as comunidades quilombolas do estado teve início nos dias 16 e 17 de setembro, em Piracanjuba e Niquelândia-GO. As seguintes fases aconteceram em Cavalcante, uma das cidades que faz parte do território Kalunga, uma comunidade que respeita e vive diariamente a ancestralidade e a natureza que cerca. Em 2021, foi registrada oficialmente como Sítio Histórico e Patrimônio Cultural Kalunga em projeto desenvolvido pelo Programa Ambiental da ONU.

A Copa Quilombola está em sua segunda edição, na deste ano, foram esperados pouco mais de dois mil atletas participantes. Na fase final, 300 atletas divididos em 16 equipes, sendo 12 delas masculinas, e as outras quatro femininas. O toneio recebe o apoio e suporte do Governo de Goiás, que disponibiliza toda parte logística para que os jogos possam ser feitos, além de estruturas para alojamentos e refeitórios.

O prefeito Vilmar Souza Costa, da cidade de Cavalcante, agradeceu o apoio do governo. - Em nome da população Cavalcantense, demonstro aqui, nossos agradecimentos ao Governo do estado e Seel, por proporcionarem esse evento esportivo fundamental e inclusivo para a população Cavalcantense e todas as comunidades Quilombolas do nosso Estado - disse.

Fase final

Nesta sexta-feira (20), a cerimônia de abertura vai acontecer no Estádio Olímpico Pedro Ludovico, às 19h. No mesmo local, teremos os quatro primeiros jogos primeiros jogos que vão dar início a fase final do torneio.

Sábado (21), as partidas começam às 8h, e terminam às 23h e serão disputadas também no Olímpico. No domingo (22), o Serra Dourada recebe as duas finais, feminina e masculina. A decisão das mulheres tem seu início marcado para as 8h, o duelo entre os homens, 10h. A cerimônia de premiação celebra o fim do evento, logo após as decisões.

Para acompanhar e assistir as partidas, a entrada é franca, e é só comparecer nos locais conforme os horários divulgados acima.