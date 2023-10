Felipão comemora vitória do Atlético sobre o Palmeiras: "Entramos no campeonato novamente"

Na noite desta quinta-feira (19), em partida válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético-MG venceu o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. A partida foi uma das melhores partidas com Felipão no comando do Galo, que chegou aos 43 pontos na tabela da competição. Após o final do confronto, o treinador atleticano concedeu sua entrevista coletiva falando sobre o jogo e a motivação em se classificar para Copa Libertadores.

Desempenho da equipe mineira

“Nós já tivemos boas apresentações, mas jogar desta forma contra o Palmeiras e obter um bom resultado, transforma-se em uma apresentação muito boa. Mas já tivemos outras apresentações boas, mas que não conseguimos o resultado. Felizmente, hoje conseguimos o resultado, entramos no campeonato novamente, estamos na briga por algumas posições. Vamos ver se confirmamos as nossas qualidades ou virtudes muito mais vezes do que temos feito até agora”.

Gol no início foi fundamental

“Aquele gol do Hulk foi importante para definir uma situação de risco e de detalhes que o Palmeiras não precisava passar. Passou, veio o gol e ficou traumatizado. Normal uma equipe sentir o gol, e o Palmeiras sentiu. Fomos jogando naturalmente, criando uma ou outra condição, assim como o Palmeiras. Conseguimos abafar e entramos no campeonato novamente. Nosso campeonato é a busca por classificação para a Libertadores”.

O que mudou desde a eliminação na Libertadores?

“Não tem segredo. Tem o trabalho dos atletas, a dedicação, os dias de treinamento que podemos ter, que agora não existirão em virtude dos jogos em sequência. Mas tem aquela evolução do caráter físico dos jogadores que tinham a semana toda para treinamentos”.

Buscando se classificar para próxima Libertadores

“Entramos no campeonato novamente. Nosso campeonato no momento é a classificação para a Libertadores. Entramos nele novamente”.

Fala, Paulinho:

O camisa 10 que completou 50 jogos com a camisa mineira, marcou o segundo gol do Galo no Allianz;

"Falar que jogar aqui contra o Palmeiras é muito difícil, sabemos que é uma equipe muito competitiva, que trabalha junto há muito tempo, com a ideia de um treinador muito capacitado. Sabíamos que seria difícil, montamos uma estratégia em que tentamos minar o jogo deles por dentro e ao roubar a bola seríamos intensos para achar os espaços".

"Estou feliz, realizado, fico feliz de completar 50 jogos, fazendo gols e conquistando a vitória, o mais importante".

Próximo compromisso

O Galo terá um clássico contra o Cruzeiro em sua Arena no domingo (22), às 16h, pela 28ª rodada do Brasileirão.