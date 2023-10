Apesar de vantagem desperdiçada, Mano Menezes valoriza ponto conquistado pelo Corinthians

Após o empate do Corinthians em 3 a 3 diante do Fluminense, o treinador Mano Menezes concedeu entrevista coletiva explicando e avaliando o resultado e o confronto como um todo.

Primeiramente Mano ressaltou o ótimo primeiro tempo feito pela sua equipe, mas também comentou sobre ter cedido o empate na segunda etapa.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom, a equipe realizando muito daquilo que trabalhamos durante este período. Foi visível a melhora na construção e no que pensamos de futebol, de competição e intensidade de jogo, porque o Fluminense exige isso. No segundo tempo, naturalmente o Fluminense arriscaria. Fez uma substituição que sempre faz, tirando um zagueiro, baixando o André e colocando o Arias, que é um dos melhores jogadores do Brasileirão. O Fluminense nos empurrou para trás, com posse de bola forte, muita largura no campo, e isso trouxe nossos extremos para trás. Aí você perde a saída que tivemos no primeiro tempo. Mesmo assim, até poderíamos ter sustentado um pouquinho. O terceiro gol saiu de uma jogada de construção, rifou a bola, ela voltou muito rápido e entrou no meio da defesa, uma coisa rara no jogo, porque a defesa se portou muito bem."

Ao falar apenas do resultado, Mano lamentou, porém valorizou o ponto conquistado diante de uma equipe mais pronta.

"Considerando a tabela, você tem que pontuar. Se a gente saísse de São Paulo e me fizesse a pergunta antes, talvez consideraria o empate um bom resultado. Como tivemos o 3 a 1 no placar, fica o gostinho de ter cedido a vantagem que as equipes mais maduras e estruturadas não costumam ceder, como é o Corinthians que pretendo que seja. Existem momentos na temporada, de rendimento, de confiança, e estamos começando a recuperar esta condição."

Perguntado sobre as alterações, o comandante ressaltou que a maioria delas ocorreu por conta das questões físicas dos atletas.

"Fizemos uma mudança no intervalo que pode ser discutida sobre ter influenciado ou não na equipe, a única que fizemos no intervalo. Nas outras todas nós já não tínhamos posse de bola, foram por desgaste físico. Yuri já tinha se desgastado muito, depois colocamos um jogador de força para segurar lá na frente, o Felipe; Renato entrou no lugar de Giuliano, que fez um jogo muito bom mas que também não sustentaria por mais tempo. É uma intensidade bastante grande. Como o Fluminense vinha muito pelas beiradas, optamos pelo Gustavo. Se fosse por dentro, talvez colocássemos mais um meia. Não tem jeito, você tem que correr e marcar o lado. Independente dos jogadores que entraram ou não, a gente já tinha baixado as linhas."

Próximo jogo

O Corinthians agora volta a campo no próximo domingo (22), diante do América-MG, na Neo Química Arena. No momento, o Timão ocupa a 13ª colocação do Brasileirão, com 32 pontos, dois acima do Z-4.