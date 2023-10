Em possível última temporada da carreira, Fábio Santos alcança marca histórica no Corinthians

Fábio Santos realizou entrevistas e divulgou que está próximo a sua aposentadoria, porém o camisa 6 segue fazendo gols e batendo recordes com o clube. O jogador marcou contra o Fluminense, nesta última quinta-feira (19), pela 27 rodada do Campeonato Brasileiro, e chegou ao seu 32 gol pelo clube Alvinegro, igualando o ídolo Wladimir, com mais partidas na história do clube (806).

Além de igualar Wladimir, Fábio está em segundo lugar no ranking de laterais com mais gols pelo Corinthians. O lateral-direito Rogério, com 36 gols, lidera o ranking histórico na posição.

Com a possível aposentadoria do jogador, a diretoria tem que ir em busca de novos jogadores. A opção que estava sendo cogitada para a posição, pela recomendação de Mano Menezes, Santiago Montiel, do Argentinos Juniors, porém, o interesse do clube argentino esfriou, por causa da falta de pagamento de parcelas pelo jogador Fausto Vera.

O técnico Alvinegro também indicou Marlon, do Cruzeiro, mas as conversas ainda não foram abertas.

Partidas

Fábio Santos ainda chegou ao seu 47º jogo na temporada. Com esse número, 2023 se torna o terceiro ano em que ele mais atuou com o manto alvinegro, igualando 2013. Apenas em 2012 e 2021, o lateral jogou mais vezes, sendo 61 e 55, respectivamente.

Próximo jogo

O Corinthians volta a campo no domingo (22), contra o América-MG, às 18h30, na Neo Química Arena, pela 28ª rodada do Brasileirão.