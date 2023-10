Fluminense reage e busca reação contra Corinthians no Maracanã

O Fluminense recebeu o Corinthians para confronto emocionante de seis gols válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023 no Maracanã nesta quinta-feira (19). O jogo terminou em 3 a 3, com os sendo marcados por Yuri Alberto e Lima, duas vezes, com Fábio Santos e Arias completando os artilheiros da noite.

O Corinthians começou melhor no confronto e com uma postura inesperada partindo para cima e pressionando o Flu conseguindo abrir o placar logo aos 10 minutos, quando Maycon puxou ótimo contra-ataque, encontrou bom passe para Yuri Alberto que marcou um golaço de cavadinha por cima de Fábio.

A resposta Tricolor não demorou, vindo logo aos 22 quando Cano tocou para Lima do bico da grande área pelo lado esquerdo finalizou um petardo sem chances de defesa para Cássio deixando tudo igual.

Apenas cinco minutos depois, a dupla Maycon e Yuri Alberto novamente entrou em ação, após erro de saída de bola de André e Marcelo, o camisa 7 alvinegro encontrou Yuri que carregou a bola e na saída do goleiro adversário finalizou de chapa cruzado.

Quase no final da primeira etapa, o zagueiro do Flu Marlon se atrapalhou na marcação e derrubou Ruan Oliveira dentro da área cometendo pênalti. Na cobrança, Fábio Santos foi para a bola e mandou para o fundo das redes.

Já na segunda etapa, o Flu voltou com tudo querendo buscar o empate e Lima tratou de colocar fogo no jogo com gol marcado aos 11 da segunda etapa.

Como diria o velho ditado "água mole, pedra dura, tanto bate até que fura" o Flu seguiu pressionando a segunda etapa inteira buscando o terceiro gol que veio apenas aos 39, quando a zaga alvinegra falhou e Jhon Arias que havia entrado no confronto partiu na velocidade e finalizou na saída de Cássio.

Próximos jogos e situação na tabela

Ficando apenas a dois pontos da zona de rebaixamento, o Corinthians ocupa o 13º lugar com 32 pontos somados até aqui na competição e agora voltando a campo neste domingo (22), diante do América-MG, na Neo Química Arena.

Já o Fluminense está na nona colocação, com 42 pontos somados e agora volta a campo diante do Red Bull Bragantino, fora de casa.