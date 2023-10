Palmeiras avalia futuro de 14 jogadores emprestados: Quem fica e quem sai?

O Palmeiras está se preparando para receber de volta 14 jogadores emprestados no próximo ano, cada um com uma história diferente e um futuro incerto no clube. O técnico Abel Ferreira e sua equipe terão decisões importantes a tomar sobre quem será integrado ao elenco principal e quem será negociado ou emprestado novamente. Vamos analisar a situação de cada um dos nomes emprestados pelo alviverde:

Angulo

O ponta esquerda de 24 anos deve ser negociado em definitivo com o Orlando City-EUA, rendendo ao Palmeiras uma quantia significativa.

Bruno Tabata

O jogador está no Qatar SC e seu bom desempenho pode resultar em uma compra definitiva do clube qatari.

Henri

O jovem defensor de 21 anos, atualmente no North Texas SC (EUA), provavelmente retornará ao Palmeiras para outro empréstimo visando o desenvolvimento do atleta.

Jorge

O lateral-esquerdo foi emprestado ao Fluminense, porém se recupera de uma lesão no joelho e será reavaliado por Abel Ferreira quando estiver apto para jogar novamente.

Lucas Esteves

O lateral-esquerdo de 23 anos, atualmente no Atlético-GO, pode ser emprestado mais uma vez para ganhar mais experiência.

Lucas Freitas

O zagueiro de 22 anos, emprestado à Chapecoense, também deve ser emprestado no próximo ano devido à concorrência na posição.

Matheus Fernandes

O meio-campista será comprado pelo Red Bull Bragantino após o término do empréstimo.

Miguel Merentiel

O atacante uruguaio é outro que não retornará ao Palmeiras, pois será comprado pelo Boca Juniors após o fim do empréstimo.

Rafael Navarro

O atacante deve retornar ao Palmeiras no meio do próximo ano após o término do seu empréstimo ao Colorado Rapids.

Pedro Bicalho, Pedro Lima e Zé Henrique

Os três jogadores, atualmente em clubes europeus, provavelmente serão emprestados novamente para ganhar mais experiência e desenvolvimento antes de serem integrados ao time principal.

Ruan Ribeiro e Vitinho

Ambos os atacantes, em mercados alternativos na Europa, provavelmente serão emprestados novamente para continuar seu desenvolvimento.

O Palmeiras está atento ao potencial desses jogadores, mas também reconhece a importância de dar-lhes a oportunidade certa para crescerem como atletas. As decisões sobre o futuro de cada um deles serão cuidadosamente consideradas, visando o melhor interesse tanto do clube quanto dos jogadores envolvidos.