Soteldo é punido com dois jogos de suspensão e desfalca o Santos contra o Internacional

O atacante do Santos, Yeferson Soteldo, pegou gancho de duas partidas de suspensão por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). A entidade julgou a expulsão do jogador no dia 3 de setembro, quando o Peixe perdeu para o América-MG, em Belo Horizonte (MG), por 2 a 0. O camisa 10 já cumpriu a suspensão automática contra o Cruzeiro, mas ficará de fora no domingo (22) no duelo contra o Internacional.

Lembre o caso

O motivo do cartão vermelho foi que o atleta proferiu xingamentos ao árbitro da partida, Leandro Pedro Vuaden, nos acréscimos do confronto e foi expulso de forma direta. Na súmula, Vuaden relatou os seguintes dizeres do venezuelano:

''faz tempo que apita só contra nós, caralho, vai se fuder".

Soteldo foi enquadro no artigo 258B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD).

O setor jurídico do clube entrará com um efeito suspensivo para a liberação do jogador. Caso não funcione, o Peixe não contará com um de seus principais jogadores no ano. Vale destacar que a equipe se encontra dentro da zona de rebaixamento com 30 pontos ganhos e vem de derrota na última quinta-feira (19) pelo placar de 3 a 1 diante do Red Bull Bragantino, jogo que ocorreu na Vila Belmiro. O embate contra o Colorado é tratado como uma final, pois a diferença entre os times é de apenas 2 pontos.