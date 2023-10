Inquérito de importunação sexual contra Falcão é arquivado pela Justiça de São Paulo por falta de provas

O Tribunal de Justiça de São Paulo optou por arquivar o inquérito policial que examinava a acusação de importunação sexual contra o ex-coordenador esportivo do Santos, Paulo Roberto Falcão. A denúncia foi apresentada no litoral de São Paulo em 4 de agosto por uma recepcionista de um Apart Hotel.

O juiz do caso, Leonardo de Mello Gonçalves, da 2ª Vara Criminal de Santos, justificou a decisão com base na falta de evidências de atividade criminosa que justificasse a continuação do caso. De acordo com o magistrado, não foi possível concluir que Falcão tenha realizado um ato de calibre sexual com o objetivo de satisfazer seus desejos lascivos. O juiz também destacou que nem todo contato físico pode ser interpretado como um ato de natureza sexual.

O juiz escreveu: “Não sendo possível concluir que o investigado tenha praticado em face da vítima ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia. Nem todo contato físico pode ser interpretado como ato libidinoso”

Embora o Ministério Público Estadual notou e reconheceu o desconforto da suposta vítima devido a conduta de Falcão, o juiz esclareceu que a acusação não preenchia os requisitos legais para se enquadrar como crime de importunação sexual. A análise adicional de um laudo pericial não foi necessária, pois o que foi reunido era suficiente para fundamentar a decisão de arquivamento.

“Ele foi inconveniente e certamente causou desconforto na vítima, situações essas que causaram por parte desta, a leitura do comportamento do investigado como sendo uma forma de assédio”, explicou Leonardo de Mello Gonçalves.

Relembre o ocorrido

Uma recepcionista de 26 anos afirmou que Falcão a teria importunado sexualmente ao se aproximar-se em uma área restrita para funcionários, enquanto conversava sobre câmeras de monitoramento. Contudo, não foram encontradas evidências de que tenha ocorrido um ato de calibre sexual.

Após as alegações e a controvérsia, Paulo Roberto Falcão optou por se demitir do cargo de coordenador de futebol do Santos, destacando máximo respeito pelos torcedores do Peixe e negando categoricamente todas as acusações.