Atletico-GO vence ABC e alcança a vice-liderança da Série B

Na noite desta quinta (19), o Atletico Goianiense recebeu em seu estádio, a equipe do ABC, em jogo válido pela 33ª rodada da Série B 2023. Sonhando com a liderança, o Dragão garantiu sua vitória por 3 a 1 e não deixou chances para o último colocado do campeonato.

Gol relâmpago

Apenas pensando em vencer, o Atletico-GO aproveitou o fator casa e foi para cima já no início da partida, conseguindo abrir o marcador com apenas três minutos de jogo. Após ótimo lançamento de Luiz Felipe, Kevin dominou com muita categoria na frente do goleiro e não desperdiçou, mandando a bola para o fundo das redes, um golaço.

Apesar do Dragão ter dominado as ações por boa parte da primeira etapa, não criou muitas chances de perigo, exceto em uma cobrança de falta de Dodô. O ABC por sua vez, ainda conseguiu acertar a trave em uma boa cabeçada de Habraão.

Dragão amplia o resultado

No segundo tempo, a equipe da casa voltou bem preparada e mais uma vez marcou um gol no início, dessa vez aos seis minutos. Dodô recebeu na linha de fundo e encontrou um bom passe rasteiro para dentro da área, Gustavo Coutinho bem posicionado finalizou e ampliou o marcador, deixando seu time com 2 a 0 na vantagem. O Atletico seguiu perigoso e pouco deixou o ABC criar, dificultando suas chances de reação.

Vitória garantida nos minutos finais

Ainda com esperanças, aos 36 minutos o Alvinegro chegou a diminuir o resultado. Em cobrança de falta, Alix desviou de cabeça e Paulo Sergio mandou para as redes. O Var entrou em ação e após checagens, validou o gol. Mesmo assim, o Atletico não deixou seu adversário se empolgar e respondeu de forma muito rápida. Três minutos depois, em bola cruzada na área, Matheus Peixoto ajeitou de cabeça e Baralhas dominou e finalizou para o fundo das redes, fechando o caixão e garantindo a vitória por 3 a 1.

Busca pela liderança

Com a vitória, o Dragão venceu sua quinta partida consecutiva e alcançou os 59 pontos na tabela, ficando apenas 2 pontos de distância do líder Vitória. Vale ressaltar que o Atlético-GO tem a melhor campanha do returno e tem totais condições de sonhar com o título do campeonato.

Já na lanterna, ABC está praticamente rebaixado

Faltando cinco rodadas para o fim, e com apenas 20 pontos na tabela, o ABC vê seu rebaixamento cada vez mais perto, podendo ser confirmado já nesta rodada caso a Chapecoense ou a Ponte Preta vençam suas partidas. Péssima temporada para o Alvinegro.

Próximos confrontos

Na 34ª rodada, em confronto direto, a equipe do Atletico Goianiense irá visitar o Vila Nova, no estádio OBA, no outro sábado (28), as 18h. Já o ABC volta a campo na próxima quinta-feira (26), quando terá que enfrentar o Avaí no Frasqueirão, as 19h.