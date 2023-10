Botafogo recebe Athletico-PR para tentar voltar a vencer no Nilton Santos

Em duelo na parte de cima da tabela do Brasileirão neste sábado (21), o Botafogo tentará ampliar sua vantagem na liderança em duelo contra o Athletico Paranaense, no Estádio Nilton Santos, a partir das 21h pelo horário de Brasília.

O Botafogo está embalado sob comando de Lúcio Flávio com duas vitórias consecutivas. Na última rodada durante a semana, o alvinegro venceu o América-MG por 2 a 1 fora de casa e agora possui 58 pontos na tabela.

Enquanto isso, o Athletico Paranaense também comemorara o momento positivo consolidado após vitória fora de casa diante do Grêmio, por 2 a 1, na Arena. O resultado deixou o Furacão muito próximo do G-4, graças à mais um tropeço do Palmeiras.

Botafogo terá dois retornos importantes

Lúcio Flávio teve uma grande notícia positiva na última sexta-feira (20) com o efeito suspensivo obtido pelo clube em relação à punição de Diego Costa, punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por declarações contra a arbitragem.

Mesmo assim, o Botafogo deve apresentar duas mudanças na escalação de 4-2-3-1, pois o lateral-esquerdo Marçal e o volante Tchê Tchê retornam de suspensão para ocuparem os lugares de Hugo e Gabriel Pires.

No banco de reservas, o técnico ganhará o reforço de Carlos Alberto, que não foi relacionado na Arena Independência por motivos contratuais, pois jogador pertence ao América-MG.

O provável time do Botafogo para a partida é: Lucas Perri, Di Plácido, Adryelson, Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Victor Sá e Tiquinho Soares.

Athletico mudará formação sem Canobbio

Do outro lado, o técnico interino Wesley Carvalho terá o grande desfalque de Canobbio. O uruguaio responsável pelas movimentações no meio-campo recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e desfalque o Furacão nesta rodada.

Com isso, tudo indica que Wesley optará por um sistema mais defensivo com três zagueiros com a entrada de Kaíque Rocha, ao lado de Cacá e Thiago Heleno, optando pela formação 3-4-2-1 deixando Pablo isolado como centroavante.

Outro problema do Athletico é o departamento médico pois Pedro Henrique, Fernando, Madson, Vidal, Christian e Vitor Roque seguem lesionados e fora de ação.

O provável time do Athletico-PR para a partida é: Bento, Cacá, Thiago Heleno e Kaíque Rocha; Cuello, Erick, Fernandinho e Esquivel; Vitor Bueno, Zapelli e Pablo.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Deglado Candançan (SP)

Assistente 1: Alex Ang Ribeiro (SP)

Assistente 2: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Quarto árbitro: Rafael Martins de Sá (RJ)