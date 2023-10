Gabriel Menino comenta atual fase do Palmeiras e pede apoio da torcida: "São muito importantes para nós"

O Palmeiras vive uma fase delicada na temporada, vindo de seis jogos sem vencer, contando com a eliminação para o Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores. Desde a chegada de Abel Ferreira, é a primeira vez que o Verdão sofre quatro derrotas seguidas no Brasileirão.

A última vitória alviverde foi dia 15 de setembro, por 1 a 0 contra o Goiás no Allianz Parque. De lá pra cá, o time caiu de vice-líder para 5º colocado na tabela do torneio nacional e foi eliminado nos pênaltis, para o Boca Juniors na Libertadores. Nos últimos sete confrontos, o Palmeiras fez quatro gols e sofreu oito gols.

O atual campeão brasileiro caiu de produção após grave lesão de Dudu que era um dos pilares do time e sem reposições na vaga do camisa 7, Abel optou por improvisar o lateral Mayke como ponta. Tática que não funcionou como esperado e causou revolta nos torcedores que pediam novas contratações ou que o garoto Endrick fosse mais utilizado entre os titulares.

O meia Gabriel Menino concedeu uma rápida entrevista dois dias antes do jogo contra o Atlético-MG, em que o Palmeiras foi derrotado por 2 a 0, em seu pior público no Allianz na temporada (27.718 torcedores). O garoto falou um pouco sobre o atual momento e como a semana da Data Fifa foi importante para os jogadores;

“É um momento difícil que estamos vivendo. Foram duas derrotas que mexeram com a gente. Essa semana ajudou muito para mantermos a nossa disciplina e sabermos controlar bem. Cada um sabe o seu momento e fazemos o que sabemos de melhor, que é treinar e nos doar ao máximo dentro de campo. A semana foi boa para trabalhar isso, trabalhar mentalmente”.

O camisa 25 também pediu apoio da torcida para a reta final do Campeonato Brasileiro que mesmo distante, ainda é um sonho palmeirense.

“A torcida é o 12º jogador. Eles são muito importantes para nós. Nos apoiam do começo ao fim e espero que não seja diferente nesse final de temporada. Toda a festa que eles fazem nas finais, semifinais, a gritaria no Allianz… Agora precisamos ainda mais deles para nos sentirmos confiantes. Tenho certeza de que eles farão o melhor para que consigamos voltar a vencer e seguir brigando pelo título do Brasileiro”.

Palmeiras na reta final do Brasileirão

Mesmo com a derrota para o Atlético na última quinta-feira (19), o time paulista busca voltar ao caminho das vitórias contra o Coritiba neste domingo (22), no Couto Pereira. O treinador Abel Ferreira vem utilizando bastante os jovens da base nas últimas partidas, Kevin, Endrick, Jhon Jhon e Fabinho estão entrando em todos os duelos e respondendo bem dentro de campo. Atuesta voltou a treinar com bola e pode voltar a atuar depois de uma lesão no início do ano, assim reforçando o meio campo que vem sendo um problema no Palmeiras.

O Verdão está na quinta posição com 44 pontos, sendo 14 pontos de diferença para o líder Botafogo que possui 58 pontos. A equipe alviverde ainda sonha com o título inédito no torneio, mas o foco principal é garantir sua vaga para a competição continental da próxima temporada, tendo que se manter no G-6 nesses 11 jogos restantes.