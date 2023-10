Gabriel Menino sofre fratura no tornozelo direito e não deve mais jogar em 2023

O Palmeiras anunciou neste sábado (21), que o volante Gabriel Menino sofreu uma fratura no tornozelo direito durante a derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG, no Allianz Parque. O garoto deixou o campo com 12 minutos de jogo, sentindo muitas dores e Jhon Jhon entrou em seu lugar.

O atleta passou por exames e passará por procedimento cirúrgico nos próximos dias e iniciará a recuperação sob cuidados dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance. O clube não revelou o tempo de recuperação, mas provavelmente o camisa 25 não deve mais atuar nesta temporada, já que faltam 11 jogos para encerramento do Campeonato Brasileiro.

O atleta se machucou sozinho nos primeiros minutos do confronto da última quinta-feira (19), foi atendido no gramado, tentou continuar em campo, mas não aguentou a dor e foi substituído.

A cria de 23 anos, soma 196 partidas e 16 gols pelo Verdão, sendo 56 duelos e oito bolas na rede na atual temporada (seu ano mais artilheiro desde que subiu para o Profissional, em 2020).

Com essa lesão, Richard Ríos e Fabinho devem disputar a vaga de Menino para fazer dupla com Zé Rafael, além de Atuesta que está voltando de lesão e atua na mesma posição.

O Palmeiras agora conta com Dudu e Gabriel Menino no departamento médico, os dois só voltam ano que vem.

Próximo jogo

Com preparação encerrada nesta manhã na Academia de Futebol, o Verdão se prepara para o duelo de amanhã contra o Coritiba, no Couto Pereira, às 18h30 (horário de Brasília), pela 28ª rodada do Brasileirão.