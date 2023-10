Vitória bate Sampaio Correa e se aproxima de acesso à Série A

Nesta sexta-feira (20), o Vitória venceu o Sampaio Corrêa por 1 a 0, jogando fora de casa no Estádio Castelão, no Maranhão, em partida válida pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol do time do Espírito Santo foi marcado por Osvaldo no final do primeiro tempo.

Com o resultado positivo, o Vitória chegou a 64 pontos na tabela, ficando a cinco pontos do Atlético Goianiense, que é o segundo colocado, com 59 pontos conquistados. Já o Sampaio Corrêa continua em 13º lugar, com 36 pontos, apenas três de diferença da Chapecoense, que é a primeira equipe na zona de rebaixamento.

O gol da vitória

Na primeira etapa, o jogo ficou aberto, possibilitando que as duas equipes tivessem a oportunidade de vencer o duelo. Pelo lado do time da casa, Robinho e Vitinho tiveram a oportunidade de abrir o placar. Já o time visitante teve uma boa oportunidade com o experiente Osvaldo, que ficou cara a cara com o goleiro Luiz Daniel e teve a frieza necessária para abrir o placar.

Mais chances de gol

Na etapa complementar, o jogo continuou aberto e o time da casa até melhorou no jogo com a entrada de Pimentinha, mas não conseguiu acertar as finalizações. O Vitória continuou com boas possibilidades de marcar, mas todas as chances pararam nas mãos de Luiz Daniel.

O nome do jogo

Não apenas pelo belo gol, Osvaldo, do Vitória, foi o melhor jogador da partida. O experiente atacante, que acumula passagens por Fortaleza, São Paulo, Fluminense, entre outros times importantes do cenário nacional, participou do jogo com bons passes, bons lançamentos e uma boa movimentação.

O treinador comemorou a pontuação

O treinador do Vitória comentou sobre a pontuação e a grande possibilidade de ter o acesso confirmado contra o Juventude: "A pontuação nos deixa em uma ótima situação. Talvez matematicamente não concretize, mas virtualmente encaminhamos esse primeiro objetivo nosso. Ainda temos jogos para cumprir. Vamos trabalhar bem esta semana para que possamos aumentar a pontuação. Naturalmente, acho que ninguém esperava. Em uma competição tão difícil quanto a Série B, chegar nessa condição faltando cinco rodadas. Vamos trabalhar muito esta semana para que possamos, talvez, concretizar essa situação matemática contra o Juventude."