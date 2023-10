RB Bragantino vence Fluminense e encosta no Botafogo

RB Bragantino e Fluminense se enfrentaram neste domingo (22), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta saiu com a vitória por 1 a 0 com um gol Eduardo Sasha aos 17 minutos da etapa inicial.

Com o resultado, o time de Bragança Paulista fica na vice-liderança, com 52 pontos, a sete pontos do líder Botafogo, enquanto o Tricolor das Laranjeiras estaciona na nona colocação com 42 pontos.

Primeiro tempo intenso

O primeiro tempo entre Bragantino e Fluminense no Nabi Abi Chedid foi movimentado. O Massa Bruta começou pressionando os visitantes e conseguiu ter o controle do jogo no início da partida. Aos 16 minutos, Matheus Gonçalves fez uma boa jogada pela esquerda e conseguiu um pênalti para o Bragantino, cometido por Alexsander, que acabou sendo convertido por Sasha.

Dos 17 minutos até os 40, o Fluminense conseguiu retomar o controle do jogo e fez boas trocas de passes. Aos 36, Daniel parou em grande defesa de Cleiton. Os dois times tentaram pressionar ao máximo para retomar a posse de bola sempre que o adversário tentava trocar passes. Primeiro tempo marcado pela intensidade das duas equipes.

Segunda etapa de mais intensidade

É verdade que o placar não foi alterado na etapa complementar, mas as equipes tentaram muito marcar gols. O Massa Bruta pressionou o Fluminense até o último minuto e não permitiu que o finalista da Libertadores saísse da zona defensiva, forçando muitos erros de passe da equipe tricolor e buscando atacar com velocidade no erro do adversário.

O Fluminense até chegou ao seu gol de empate com German Cano, mas foi assinalado impedimento na origem da jogada e o tento foi anulado.

Agenda

O RB Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira (25), às 19h, quando recebe o Atlético-MG, enquanto o Fluminense receberá o Goiás, também às 19h, no Estádio Raulino de Oliveira, pois o Maracanã está fechado para a preparação da final da Libertadores no dia 4 de novembro.