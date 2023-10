Internacional goleia Santos por 7 x 1 e afunda o clube alvinegro na zona de Rebaixamento

Internacional e Santos se enfrentaram no último domingo (22), em partida válida pela 28º rodada do Campeonato Brasileiro, no Beira Rio. O time do Internacional aplicou um show de futebol coletivo, e venceu a partida por 7x1. Os gols foram marcados por Kevyson, contra; Alan Patrick; Enner Valencia (2x); Wanderson; Luiz Adriano e Bustos maracaram para o Colorado. Maxi Silvera fez para o Santos.

Show do Internacional

O primeiro tempo terminou 4x0 para a equipe colorada, apesar disso, o resultado da primeira etapa não representou diretamente as chances de cada um dos times que foram equilibradas, porém o time mandante se deu melhor nas efetividades de cada um.

Durante aos primeiros 45 minutos, o Inter havia 7 vezes, 4 dessas em direção ao gol, já o Santos, dos 6 chutes dados na primeira etapa, 2 foram em direção a meta do goleiro Rochet.

O placar elástico se iniciou logo no primeiro minuto de jogo, após pivô feito por Enner Valencia, Wanderson recebeu e cruzou rasteiro em direção da pequena área, a bola encontrou Kevyson que jogou ela contra a própria meta.

No segundo gol, mais uma falha de um lateral do peixe, Dodo errou o passe, deixando a Alan Patrick cara a cara com goleiro o Vladimir, o meia com muita frieza cavou e encobriu o arqueiro da equipe alvinegra.

Mesmo perdendo, o Santos esboçava alguma reação, Marcos Leonardo de cabeça e de falta, chegou a oferecer um certo perigo para o time Colorado.

O 3x0 veio aos 26 minutos, após boa troca de passes, Valencia recebeu sozinho dentro da área para ampliar o placar. Com muita liberdade, o Internacional chegou ao quarto gol com Wanderson, finalizando o show da equipe colorada no primeiro tempo.

Pressão continuou​​​​​​​

Apesar do placar basicamente garantido, o Inter continuou em cima da equipe visitante, logo no começo dos últimos 45, precisamente aos 8, Bustos acertou um lindo chute de longe, fazendo o quinto.

Diferentemente do primeiro tempo, a equipe visitante parecia cada vez mais desnorteada, e o equatoriano Valencia, fez mais um, com uma bela finalização que contou com um desvio para matar as chances de defesa de Vladimir.

O sétimo e último gol da equipe do Internacional saiu aos 29 minutos e foi de Luiz Adriano, que bateu rasteiro e contou com a falha de Vladimir.

Maxi Silvera fez o gol de honra da equipe santista aos 34 minutos da segunda etapa, finalizando o placar.

Homenagem ao Rei

Foto: Reprodução/Santos FC

No uniforme da equipe do Santos para essa partida havia um símbolo representando uma homenagem a Pelé que faria 83 anos no próximo dia 23.

Maior goleada

Além do placar ser a maior diferença de gols no Campeonato Brasileiro de 2023, o resultado também é a maior goleada do confronto Internacional x Santos.

Classificação e próximos jogos

Com a vitória, o Internacional segue na 12ª colocação com 35 pontos abrindo 5 pontos da zona de rebaixamento, e enfrenta o Vasco em São Januário, na próxima quinta (26) as 19 horas.

Já o Santos permanece na zona de rebaixamento com 30 pontos na 18ª colocação. O próximo duelo da equipe alvinegra será contra o Coritiba na Vila Belmiro também na próxima quinta, as 21h30.