Dorival exalta postura do São Paulo em vitória contra o Grêmio : “Nível alto de concentração”

Na noite deste sábado (21), o São Paulo venceu com muita tranquilidade a equipe do Grêmio, treinada por Renato Gaúcho, no Morumbi, pelo placar de 3 a 0, com gols marcados por Michel Araújo, Pablo Maia e Luciano fechou o placar. Os donos da casa tiveram o total controle do confronto, do início ao fim, tendo tido as melhores chances e sofrido quase nenhuma chance clara de gol, que realmente desse trabalho ao goleiro Rafael.

Alta Concentração

Foto: Divulgação/São Paulo

Após o duelo, o treinador Dorival Jr falou um pouco da retomada da concentração de seus jogadores, que após o título da Copa do Brasil, obtiveram grandes atuações em seus compromissos, porém tendo quase nada de eficiência em seus ataques.

"Acho que foi uma partida muito boa, muito bem jogada. Voltamos a ter nível de concentração alto. Após a Copa do Brasil, a decisão, fizemos dois jogos muito bons e um terceiro lá fora com o Vasco, buscando o empate que foi um excelente resultado. A exceção foi o de Goiânia, que não fomos felizes".

“Perdemos para o Goiás porque o adversário teve mais fome do que nós, mas não perdemos o essencial, que é a vontade, a determinação pelos resultados. A partida que jogamos hoje, contra uma das melhores equipes da competição, não foi por acaso. O São Paulo tem capacidade de repetir isso para mudar nossa posição no momento. Mas não estamos tranquilos, não, você pode ter certeza”.

Sem Rebaixamento

Dorival também citou a concentração no sentido de evitar a qualquer custo o rebaixamento, afirmando que apesar da vitória, ainda existe uma chance, que deve ser evitada a qualquer custo

"Existe o risco e não pode ter desconcentração. Não pode ter em momento nenhum".

Desfilando Futebol

O comandante da equipe paulista também comentou sobre a excelente atuação do meio-campista James Rodríguez, que na partida desta noite anotou duas grandes assistências para os seus companheiros.

"Ele teve essa sequência pela Colômbia e foi importante para dar um salto no seu trabalho. Ele vai readquirir tudo isso atuando. Ele vem trabalhando e lutando. Eu fiquei muito satisfeito com a atuação dele hoje e de toda a equipe".

Elenco Competitivo

Foto: Divulgação/São Paulo

E por parte dos jogadores que estiveram dentro das quatro linhas, o grande destaque do duelo, James Rodríguez comentou um pouco sobre o seu momento no São Paulo e uma possível titularidade absoluta dentro do time.

“Estou feliz, adaptação foi boa, quase dois meses e meio. Depois do jogo na Seleção acho que fui bem, hoje fizemos um grande jogo. Falta muito para poder jogar, quero ajudar o time. Quem não joga tem que fazer as coisas bem. Rato, Luciano, Nestor estão bem. É isso que precisa para ter um time competitivo”.

Próximos Compromissos

O Tricolor Paulista volta aos gramados na próxima quarta-feira (25), quando terá que enfrentar seu grande rival Palmeiras em um duelo extremamente difícil no Allianz Parque, às 20h, válido pela vigésima nona rodada do Campeonato Brasileiro de 2023.