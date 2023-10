Flamengo vence clássico contra Vasco e assume a vice-liderança do Brasileirão

Com a presença de 69 mil torcedores no Maracanã neste domingo (22), o Flamengo venceu o "Clássico dos Milhões" diante do Vasco com o placar de 1 a 0 em duelo movimentado pela 28ª rodada do Brasileirão. O gol da vitória rubro-negra foi marcado por Gerson, no segundo tempo.

Vasco começa dominante, mas Flamengo melhora após ajuste tático

Contrariando algumas expectativas pré-jogo, a equipe comandada pelo técnico Ramón Díaz alternou a marcação em bloco intermediário e alto, incomodando consideravelmente as saídas de jogo do rubro-negro que pouco conseguiu incomodar e encontrar espaços.

A melhor oportunidade de gol no início ocorreu aos 16 minutos com Payet abrindo espaço na meia-direita e cruzar no meio da grande área buscando Vegetti. O artilheiro escapou da marcação, mas testou fraco e Rossi defendeu sem grandes sustos. Na sequência, Payet enfiou na medida para Gabriel Pec receber na frente e finalizar, mas o goleiro Rossi fechou bem o ângulo e conseguiu uma boa defesa.

O Flamengo chegou com real perigo apenas aos 21' em lance de bola parada, depois que Paulo Henrique derrubou Arrascaeta na meia-esquerda. O uruguaio arriscou chute direta e a bola passou no meio da barreira, saindo ao lado da trave direita.

Após suportar pressão e sofrer seis finalizações na primeira metade da etapa inicial, o rubro-negro melhorou depois que Tite orientou Gerson jogando centralizando, corrigindo e ganhando território no meio-campo. Aos 29', Pulgar cobrou falta na meia-esquerda e a bola desviou com perigo na barreira cruzmaltina.

Com mais amplitude e pressão na região da bola, o Flamengo controlou a reta final do primeiro tempo. Em novo lance de perigo aos 35', Pedro abriu na direita buscando Gerson, que puxou para o pé esquerdo e cruzou achando De Arrasceta, que cabeceou no meio da área e Léo Jardim defendeu.

Aos 39', Bruno Henrique ajeitou na meia-esquerda para Arrascaeta chutar colocado de fora da área e a bola sair com perigo à esquerda. Mas a chance mais perigosa de gol veio três minutos depois, quando o uruguaio cobrou escanteio aberto pela direita e Fabrício Bruno acertou a trave. Na sobra, o camisa 15 chutou rasteiro e Léo Jardim fez ótima defesa.

O Vasco conseguiu responder antes do intervalo na jogada em velocidade nos acréscimos. Praxedes fez bom passe na entrada da área achando Gabriel Pec. A finalização de primeira desviou em Léo Pereira e saiu com perigo à esquerda do gol de Rossi.

Gerson consolida atuação com gol decisivo no segundo tempo

O duelo de alternâncias seguiu na etapa complementar e o Vasco ameaçou logo aos cinco minutos. Praxedes aproveitou sobra na meia-lua e ajeitou o pé esquerdo para soltar um chute firme, mas Wesley desviou e evitou o gol.

Aos 16', a resposta do Flamengo veio com Gerson fazendo mais uma bela inversão na esquerda para achar Bruno Henrique, que cortou para o meio e chutou de fora da área testando o goleiro Léo Jardim, que defendeu no canto sem conceder rebote.

Na sequência da etapa complementar, o Vasco assumiu o controle das ações ofensivas e "empurrou" o Flamengo para o campo defensivo. Aos 20', Gabriel Pec controlou bem a bola e deixou na esquerda para Lucas Piton cruzar no centro da área onde Vegetti testou firme nas costas da marcação, mas Rossi fez excelente defesa e evitou o gol no canto esquerdo.

Em nova cobrança de escanteio de Payet, a defesa rubro-negra cortou mal e Vegetti aproveitou a sobra para bater cruzado e a bola sobrou para Zé Gabriel, mas a finalização saiu atrapalhada e o Vasco jogou fora uma enorme oportunidade de gol.

A equipe de Ramón Díaz controlava as ações ofensivas no segundo tempo e se aproximava do gol, mas um lance oportuno ocasionou na abertura do placar pelo Flamengo. Aos 30', Thiago Maia achou Gabigol em passe pelo lado esquerdo e o cruzamento rasteiro chegou em Gerson, que aproveitou a falha de Léo e o desvio de Jair para finalizar no canto esquerdo de Léo Jardim.

Após a abertura do placar, o Flamengo recuou em linhas baixas apostando no contra-ataque enquanto o Vasco buscava o empate, mas a equipe de Ramón Díaz abusou dos cruzamentos e única finalização no alvo consistiu em um chute fraco de Vegetti, facilitando a defesa do goleiro Rossi.

Tabela

O resultado deixou o Flamengo na vice-liderança do Brasileirão com 50 pontos, apenas nove pontos atrás do líder Botafogo. Enquanto isso, o Vasco segue manteve com 30 pontos, em 17º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

Sequência

As duas equipes terão compromisso durante a semana pela 29ª rodada. O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira (25) em duelo fora de casa contra o Grêmio, às 21h30, em Porto Alegre. Enquanto isso, o Vasco recebe o Internacional em São Januário na quinta-feira (26), ás 19h.