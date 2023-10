Ramón Díaz lamenta derrota do Vasco, mas enaltece empenho: "Me sinto orgulhoso pelos jogadores"

Na tarde deste domingo (22), Vasco e Flamengo disputaram o "Clássico dos Milhões" no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe vascaína acabou derrotada por 1 a 0, com gol de Gerson para o rubro-negro. Após o confronto, o técnico Ramón Díaz concedeu entrevista coletiva.

Derrota amarga

O treinador argentino fez questão de exaltar o clube e o trabalho que vem sendo feito sob seu comando. "Me sinto muito orgulhoso de estar no Vasco, que tem o público que tem. E também pelos jogadores, pelo nível de intensidade com que têm competido. E, sobretudo, como estamos competindo a nível nacional contra a equipe que tem os melhores jogadores e um dos melhores treinadores, e estamos competindo."

Ramón também avaliou o desempenho de seus jogadores e analisou o resultado. "Fizemos uma partida intensa. Tivemos chances de vencer, mas creio que o resultado justo seria um empate. As duas equipes criaram. Para o espetáculo, foi um bom jogo, com jogadores de categoria e intensidade. Complicamos eles, mas infelizmente não conseguimos empatar ou vencer. Sinto-me orgulhoso pelos jogadores, pelo clube e pelos torcedores, porque continuaremos evoluindo."

A equipe de Ramón Díaz teve boas oportunidades durante a partida, mas parou na grande atuação do goleiro Rossi e na falta de sorte, como disse o capitão Medel após a partida.

"Foi uma partida muito equilibrada. Tivemos muitas mais chances, mas não tivemos a sorte de marcar o gol. Era um jogo muito importante. Ficamos com um gosto amargo pelo que fizemos hoje."

Calendário

O Vasco volta a campo na quinta-feira (26), às 19h, quando recebe o Internacional em São Januário, em um confronto válido por mais uma rodada do Brasileirão.