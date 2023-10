Mano Menezes afirma que Corinthians não cai, após empate contra América-MG: "Não estaremos na condição que o torcedor teme"

Na noite deste domingo (22), em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians empatou em 1 a 1 com o lanterna América-MG, na Neo Química Arena. O América abriu o placar na primeira etapa com Benítez e o Timão empatou com Giuliano no último lance do jogo.

O técnico Mano Manezes concedeu sua coletiva após o confronto entre as duas equipes que tentam sair da parte de baixo da tabela;

Análise da partida

“Criamos dificuldades a mais em um jogo que já seria difícil. Apesar de ser o lanterna, o América-MG tem feito jogos bem jogados, sabemos porque fizemos a análise. Aí, depois do gol, já não era mais uma linha de cinco deles, era de seis, e realmente tivemos dificuldades. Tivemos que encontrar outras maneiras, com dois atacantes enfiados lá dentro, o que não é a característica do Yuri Alberto. Martelamos, encontramos esse gol no final para amenizar o resultado, mas a gente não ameniza a atuação, que foi abaixo da esperada”.

Fase do Corinthians nos últimos jogos

“Apesar de serem jogos completamente diferentes, a gente coloca tudo na mesma caixa de análise. No jogo do Rio de Janeiro (contra o Fluminense) encontramos um time que propôs o jogo, deu mais espaço, 60 metros atrás da defesa, e neste aqui enfrentamos um time que não dava 10 metros, muda o jogo. As dificuldades que tivemos foi por não aproveitar o bom início, quando criamos as primeiras oportunidades. Depois nos desorganizamos taticamente como equipe. Na ânsia de querer fazer o gol, nos projetamos com jogadores que não eram para se projetar. Tomamos cinco contra-ataques e, em um deles, o gol”.

Vaias da torcida

“Vestir a camisa do Corinthians não é fácil. É uma camisa pesada. E quando se vive os momentos de pressão pela posição na tabela… A minha missão é que eles passem por isso sem ter queda técnica. Mas a gente vai conseguir resolver isso”.

Luta contra o rebaixamento

“A gente tem potencial para entregar mais em um curto espaço de tempo. Pontuando em todas as rodadas, não estaremos na condição que o torcedor teme”.

Próximo jogo

O Corinthians encara o Cuiabá, fora de casa, na próxima quarta (25), às 21h30, pela 29ª do Brasileirão.