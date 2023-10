Vítor Castanheira analisa vitória do Palmeiras "As vitórias trazem tranquilidade"

Neste domingo (22), Coritiba e Palmeiras mediram forças no Couto Pereira, casa do Coca Branca, em embate válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Alviverde Paulista levou a melhor e venceu por 2 a 0, os gols da noite foram marcados por Gustavo Gomez e Piquerez, respectivamente.

Com mais três pontos na conta, o Palestra subiu para o 4º lugar com 47 pontos conquistados. Por sua vez, os paranaenses permanecem na zona da degola, na vice lanterna com 20 pontos somados.

Vale ressaltar que o Palmeiras teve um importante desfalque na área técnica. Abel Ferreira, treinador da equipe está punido pelo Superior Tribunal Desportivo (STJD) e não pode ficar na beira do gramado. Vítor Castanheira, membro da comissão comandada por Abel é quem dirigiu o Verdão.

Após o apito final, o português concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o fim do jejum de seis jogos sem vitória somando o campeonato nacional e a Libertadores. O Palmeiras colocou fim a ma sequência de resultados em solo curitibano. Além disso, o lusitano projetou o Choque-Rei, próximo compromisso do Alviverde.

Fala, professor...

“Falar do título, logicamente que os pontos que estão em disputa ainda são muitos pontos. Matematicamente é possível. É difícil? Claro que sim. Faltam dez jogos, sabemos o que ainda está em disputa e nestes dez jogos só temos um pensamento claro que é lutar pela vitória em todos eles", comentou Castanheira a respeito do Palmeiras ainda ter chances para ser campeão.

"Logicamente, pelo ciclo que a equipe vinha a passar, logicamente que uma vitória era fundamental, fazer uma vitória para quebrar este ciclo. As vitórias trazem tranquilidade à equipe, trazem confiança, e é isto que nós dia a dia vamos tentar devolver a estes jogadores, porque eles sabem o que valem e sabem do que são capazes".

Anote na agenda, torcedor!

O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira. O duelo em questão será contra o rival São Paulo. A partir das 20h (horário de Brasília), a bola rola para o clássico.