Com gol aos 53 minutos do segundo tempo, Corinthians empata com América-MG na Neo Química Arena

Nesta noite de domingo (22), o Corinthians recebeu o América MG na Neo Química Arena e empatou por 1 a 1. Giuliano foi o "herói" corinthiano com gol de cabeça aos 53 minutos do segundo tempo. O Timão perdeu a chance de vencer e se livrar ainda mais da zona de rebaixamento, a diferença é de apenas 3 pontos. Mano Menezes completou seu quinto jogo a frente do clube e ainda não venceu, são duas derrotas e três empates nesse período.

América sai na frente

O duelo começou com o Alvinegro indo para cima do Coelho. Logo com um minuto, Gabriel Moscardo recebeu passe dentro da área de Ruan Oliveira e bateu com muito perigo. Parecia que seria aquele jogo de amplo domínio do Corinthians, mas não foi isso que aconteceu. Mesmo com mais tempo com a bola no pé, os mandantes não conseguiam criar nenhuma grande jogada de perigo e dependia muito de alguma jogada individual de Renato Augusto.

O camisa 8 dos paulistas estava pouco inspirado e não conseguia dar o teor ofensivo que o time precisava. Quem estava em grande noite era Martín Benitez, com menção honrosa para Emmanuel Martinez. A dupla argentina dos mineiros comandaram a primeira etapa do embate, as principais chances que a equipe criava sempre passava pelos pés dos dois jogadores. Apesar disso, a partida era fraca tecnicamente e tinha muitos erros das duas equipes. Então finalizar de fora da área foi uma estratégia utilizada pelos times.

Mesmo com um jogo ruim, o América MG controlava bem o meio de campo e obtinha as melhores chegadas de ataque. Tanto que aos 38 minutos, Martinez acionou Rodriguinho na ponta direta que tocou para Benitez. O camisa 10 americano ajeitou e bateu com leve desvio em Lucas Veríssimo, a bola foi indefensável para Cássio. O Coelho saiu na frente no confronto e era muito obediente taticamente. O Timão terminou o primeiro tempo com 70% de posse de bola, mas apenas 3 chutes contra 6 do América MG. Apenas um chute certo para o gol para os dois times, a que foi no gol de Cássio, entrou.

No apagar das luzes

Mano Menezes tentou mexer no roteiro do confronto e promoveu duas mudanças no intervalo. Matías Rojas entrou no lugar de Ruan Oliveira e Fábio Santos substituiu Matheus Bidu. As tentativas do treinador, no entanto, não surtiram efeito. A tônica da partida era exatamente a mesma da etapa inicial. Corinthians com posse, mas muitos erros e um América MG perigoso nos contra-ataques.

A primeira grande oportunidade foi americana. Falta perigosíssima para Benitez cobrar. Ele cobrou com categoria, mas por cima do gol. Mano então fez mais duas substituições, Giuliano entrou na vaga de Moscardo e Felipe Augusto no lugar de Pedro. Nada mudou. O camisa 20 até tentou de longa distância, mas não obteve sucesso e viu mais uma grande chance do Coelho. Rodriguinho de novo pelo lado esquerdo de ataque dos mineiros chutou para grande defesa de Cássio.

Mais uma chegada dos visitantes aos 24 minutos, agora com o lateral esquerdo Marlon. Depois de boa jogada pela direita, o cruzamento rasteiro passou por todo mundo e sobrou para o camisa 6 sozinho dentro da área. De novo o goleiro corinthiano salvou a equipe de tomar o segundo gol. O Corinthians tentava empatar, Felipe Augusto recebeu na área e após dividida com Marlon ficou pedindo pênalti. Na sequência do lance, Juninho foi acionado e dividiu de cabeça com Cássio. A bola sobrou para Cazares que chutou para fora. O América MG empilhava chances de aumentar a vantagem e não conseguia convertê-las em gol.

Felipe Augusto tentou de cabeça aos 40 minutos e quase conseguiu empatar o marcador. O desespero e o ar de tensão tomava conta da Neo Química Arena, o Timão chegava apenas na base de cruzamentos para a área e não levava perigo ao gol de Jori. Yuri Alberto também de cabeça teve uma grande oportunidade de fazer o gol e a bola passou tirando tinta da trave. Nada dava certo, muito bate e rebate dentro da área, mas ninguém conseguia empurrar a bola para o fundo do gol.

Quando a vitória dos visitantes era certeira, Fagner jogou para dentro da área e Gil subiu mais do que todo mundo. O zagueiro cabeceou para o meio da área e Giuliano, aos 53 minutos de jogo, testou firme para o gol. O empate tão buscado e desejado saiu através de um herói improvável.

Tabela

Com o empate conquistado no último lance, o Corinthians aumentou em um ponto a vantagem para o Z4 do campeonato. O Timão agora é o 15º colocado com 33 pontos, três de diferença para o Vasco da Gama. Já o Coelho continua como lanterna do Brasileirão, apenas 19 pontos ganhos e 12 de distância para o Goiás, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Sequência

O Corinthians terá um confronto importantíssimo contra o Cuiabá, quarta-feira (25), na Arena Pantanal, na luta para escapar dessa região incômoda. Nesse mesmo dia, o América MG irá até Curitiba enfrentar o Athletico Paranaense, na Arena da Baixada, para encerrar uma sequência de sete partidas sem vencer pelo Campeonato Brasileiro.